Криптомиллионер Кайл Наги, разыскиваемый в США по делу о мошенничестве, обосновался в Москве — «Система»

Расследовательский проект «Система» подтвердил, что американский криптобизнесмен Кайл Наги, разыскиваемый в США по обвинению в мошенничестве, после бегства из страны обосновался в России. По данным расследования, как минимум до второй половины 2025 года он находился в Москве.

Журналисты получили фотографии Наги летом 2024 года в ГУМе на Красной площади, а также установили, что он жил в элитном подмосковном поселке «Гринфилд». Кроме того, «Система» обнаружила цифровые следы, указывающие на его пребывание в Москве в 2025 году — в частности обращения в частную медицинскую лабораторию и оформление клиентской карты в магазине одежды.

В США Наги обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в связи с крахом криптопроекта SafeMoon. По версии американских регуляторов, он и его партнеры вывели средства инвесторов на сумму не менее $179 млн. Двое его соратников были задержаны в 2023 году: один уже приговорен к более чем 8 годам лишения свободы, второй признал вину и ожидает решения суда.

Как следует из расследования, перед переездом в Россию Наги жил в ОАЭ и Швейцарии. Выбор России источники объясняют отсутствием соглашения об экстрадиции с США. Переезд Наги в Москву помог организовать российский бизнесмен Александр Копенкин.

После прибытия в Россию Наги оказался вовлечен в несколько конфликтов, которые переросли в уголовные дела. Одно из них связано с продажей его виллы в Дубае: Наги обвиняет Копенкина в присвоении денег, но тот утверждает, что действовал в рамках договоренностей. Параллельно в Подмосковье расследуется дело о разбое — по заявлению Наги были арестованы двое его помощников.

По данным «Системы», в России Наги также пытался запустить новый криптопроект, обещавший инвесторам быстрый доход. Источники проекта утверждают, что он мог искать способы легализации в стране, включая оформление документов через посредников.

Где находится Наги сейчас, точно не известно. Источники «Системы» не располагают сведениями о его местонахождении после осени 2024 года, однако собранные данные указывают, что по крайней мере в 2025 году он продолжал находиться в Москве.