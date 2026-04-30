Южный окружной военный суд, где рассматривают дела украинцев с оккупированных территорий, скрыл имена 1080 фигурантов дел о «терроризме»

Основатель Parubets Analytics Кирилл Парубец сообщил The Insider, что нескрытыми в базе Южного окружного военного суда в основном оставили дела о «публичном оправдании терроризма» и «содействии террористической деятельности». При этом все дела о «терактах», «обучении для террористической деятельности», «организации террористического сообщества», «участии в террористической организации» и «актах международного терроризма» оказались скрыты.

Среди скрытых записей больше всего дел об «организации террористического сообщества». В некоторых карточках вместе с «террористическими» статьями указана также статья о «государственной измене». Как уточнил Парубец, речь идет именно о делах, где «госизмена» совмещена с обвинениями в «терроризме».

Как сообщил The Insider Кирилл Парубец, основные изменения в базе произошли между 15 и 20 марта 2026 года. До этого Южный окружной военный суд был одним из самых открытых окружных военных судов. По данным Parubets Analytics за 2024 год, там были скрыты только 28 из 429 записей — 6,5%. Для сравнения, во 2-м Западном окружном военном суде уже тогда были скрыты 240 из 241 записей, а в 1-м Восточном — 90 из 91.

После мартовских изменений Южный окружной военный суд вошел в число наиболее закрытых по делам о «терроризме» — наряду со 2-м Западным и 1-м Восточным окружными военными судами. По словам Парубца, в остальных окружных военных судах ситуация осталась примерно такой же, как и раньше.

Parubets Analytics сравнила две выгрузки базы Южного окружного военного суда — по состоянию на 4 марта и 24 апреля 2026 года. Исследователи брали только дела, поступившие до 4 марта, чтобы исключить влияние новых записей. Запись считалась анонимизированной, если в первой выгрузке имя фигуранта было указано, а во второй вместо него появлялась пометка «Информация скрыта».

Расчеты велись именно по фигурантам, а не по делам, пояснил Парубец. В одном уголовном деле может быть несколько обвиняемых, поэтому одно дело может давать сразу несколько записей в базе суда.

По данным анализа судебной базы, с начала полномасштабной войны в Украине и до апреля 2026 года Южный окружной военный суд вынес не менее 1138 приговоров по таким делам. Ранее Parubets Analytics подсчитала, что по состоянию на середину марта 2026 года Россия обвинила по «террористическим» и «экстремистским» статьям не менее 2278 граждан Украины. Как минимум 1417 из них лишены свободы, 879 считаются пропавшими без вести, а обменять удалось менее 1% фигурантов — 56 человек.

Причины массового сокрытия имен официально не раскрывались. Parubets Analytics считает, что анонимизация фигурантов по делам о «терроризме» и связанным с ними делам о госизмене может быть направлена на снижение прозрачности и усложнение анализа политически мотивированных уголовных дел.