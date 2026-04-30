В Лондоне появилась скульптура, приписываемая Бэнкси. Это человек, шагающий с постамента с флагом в руке

The Insider
Фото: GraffitiStreet

В центре Лондона, на площади Ватерлоо появилась скульптура, которую приписывают знаменитому уличному художнику Бэнкси, сообщает The Sunday Times. Скульптура изображает человека в деловом костюме, который шагает вперед, как бы сходя с постамента. В руке он держит древко флага, полотнище которого закрывает его лицо.

Фото: GraffitiStreet

Образ, вероятно, отсылает к темам лидерства, идентичности или слепого национализма, которые часто затрагиваются в работах Бэнкси, отмечает издание. Эксперты предполагают, что произведение, изображающее фигуру, движущуюся вперед вслепую, может быть критикой современной политики или социальной слепоты.

На постаменте стоит подпись в стиле Бэнкси, но сам художник пока не подтвердил, что работа действительно принадлежит ему. Обычно Бэнкси подтверждает подлинность работ через верифицированные каналы, например, размещая их фото в своем Instagram.

Фото: GraffitiStreet

