Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.88

EUR

87.78

OIL

97.22

Поддержите нас

265

 

 

 

 

 

Новости

В Канаде завершились переговоры по составлению устава нового Банка обороны

The Insider
Иллюстрация к материалу

В Монреале прошли переговоры о согласовании устава нового Банка обороны, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB). Как сообщает канадский Минфин, штаб-квартира организации будет в Канаде. DSRB должен будет помогать финансировать перевооружение стран, которые сталкиваются с возросшими геополитическими рисками.

«Мы очень довольны прогрессом, достигнутым в ходе недавних переговоров в Монреале по созданию Банка обороны, безопасности и устойчивости. Эти переговоры — решающий шаг на пути от идеи к реальности и запуску этого нового многостороннего банка, ориентированного на оборону. Пришло время действовать, и я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с нашими партнерами по созданию и запуску DSRB», — сказал глава Минфина Канады Франсуа-Филипп Шампань.

По словам главы Минобороны страны Дэвида Макгинти, эта инициатива позволит осуществлять более быстрые и целевые инвестиции, укреплять критически важный потенциал и «поддерживать более устойчивую и оперативную оборонно-промышленную базу — для Канады и наших союзников». «Банк будет поддерживать оборонную промышленность стран-членов и устранять пробелы в финансировании по всей цепочке поставок, чтобы обеспечить нашу готовность защищать нашу территорию, наших людей и наши ценности», — добавила министр иностранных дел Анита Ананд.

В заявлении Минфина Канады не говорится, какие еще страны примут участие в создании DSRB. Reuters пишет, что Канада была главным сторонником проекта, а Великобритания и Германия от него дистанцировались. Великобритания предложила собственный проект по привлечению частного финансирования для закупки оружия, боеприпасов и военной техники совместно с Нидерландами и Финляндией. 

В этом году Канада достигла целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП. К 2035 году планируется довести расходы на оборону до 5% ВВП.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Коктейль Бортникова. Как отравители из Второй службы ФСБ связаны с российской допинговой программой
  2. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  3. Новороссия для Си: как Китай проникает на Донбасс
  4. Учебник патриотической истерии. В ставшем обязательным учебнике оправдываются сговор с Гитлером, оккупация Балтии и нападение на Финляндию
  5. Великая демографическая трансформация. Почему попытки развитых стран обойтись без мигрантов приводят к стагнации и депопуляции

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте