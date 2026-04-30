В Канаде завершились переговоры по составлению устава нового Банка обороны

В Монреале прошли переговоры о согласовании устава нового Банка обороны, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB). Как сообщает канадский Минфин, штаб-квартира организации будет в Канаде. DSRB должен будет помогать финансировать перевооружение стран, которые сталкиваются с возросшими геополитическими рисками.

«Мы очень довольны прогрессом, достигнутым в ходе недавних переговоров в Монреале по созданию Банка обороны, безопасности и устойчивости. Эти переговоры — решающий шаг на пути от идеи к реальности и запуску этого нового многостороннего банка, ориентированного на оборону. Пришло время действовать, и я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с нашими партнерами по созданию и запуску DSRB», — сказал глава Минфина Канады Франсуа-Филипп Шампань.

По словам главы Минобороны страны Дэвида Макгинти, эта инициатива позволит осуществлять более быстрые и целевые инвестиции, укреплять критически важный потенциал и «поддерживать более устойчивую и оперативную оборонно-промышленную базу — для Канады и наших союзников». «Банк будет поддерживать оборонную промышленность стран-членов и устранять пробелы в финансировании по всей цепочке поставок, чтобы обеспечить нашу готовность защищать нашу территорию, наших людей и наши ценности», — добавила министр иностранных дел Анита Ананд.

В заявлении Минфина Канады не говорится, какие еще страны примут участие в создании DSRB. Reuters пишет, что Канада была главным сторонником проекта, а Великобритания и Германия от него дистанцировались. Великобритания предложила собственный проект по привлечению частного финансирования для закупки оружия, боеприпасов и военной техники совместно с Нидерландами и Финляндией.

В этом году Канада достигла целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП. К 2035 году планируется довести расходы на оборону до 5% ВВП.