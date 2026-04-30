Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.88

EUR

87.78

OIL

97.22

Поддержите нас

1090

 

 

 

 

 

Новости

Суд постановил выдворить из России иностранца за отзыв на Wildberries. Тот приложил к отзыву свое фото в юбке

The Insider
Иллюстрация к материалу

Суд в Туле постановил арестовать на пять суток, а затем выдворить из России иностранного гражданина по административной статье о «пропаганде ЛГБТ». Как сообщает «Медиазона», поводом для составления протокола стал отзыв к юбке из экокожи, оставленный на маркетплейсе Wildberries еще в сентябре прошлого года. Судя по карточке дела на сайте суда, мужчину зовут Исломжон Гуломов.

Иностранец в качестве отзыва опубликовал свое фото в юбке и написал: «Прекрасная юбочка! Скрывает не только недостатки фигуры, но даже то, что я парень». Суд назвал этот отзыв «открыто демонстрирующим привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». В постановлении суда также указывается, что отзыв уже удален.

Гуломова задержали 23 апреля. После пяти суток ареста его должны были поместить в Центр временного содержания иностранцев в Кимовске, где он будет оставаться до выдворения. По данным «Медиазоны», на Гуломова был составлен еще один протокол о «пропаганде ЛГБТ» из-за фото и видео, «демонстрирующих одевание женской одежды лицом мужского пола», в соцсети «ВКонтакте». Этот протокол суд вернул полицейским для устранения недостатков.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте