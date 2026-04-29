Трамп объявил о поражении Украины и затоплении 159 кораблей, которых у нее не было. То же число кораблей он называл, когда говорил про Иран

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что Украина в военном отношении уже потерпела поражение. Высказывание прозвучало вскоре после его телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Трамп сказал:

«Я думаю, что Украина в военном плане побеждена, окей? Вы бы этого не узнали, если бы читали фейковые новости, но в военном плане... Посмотрите на их флот! У них было 159 кораблей. Каждый корабль сейчас находится под водой».

Он также добавил, что вся авиация Украины уничтожена.

159 кораблей, которые якобы все затоплены, ранее неоднократно использовались Трампом в отношении Ирана в контексте войны на Ближнем Востоке. У Военно-морских сил Украины никогда не было такого количества боевых кораблей, поэтому и подобного тотального уничтожения флота не могло произойти.

В ходе того же общения Трамп охарактеризовал разговор с Путиным как «очень хороший» и выразил надежду, что решение по Украине может быть достигнуто относительно быстро. В Кремле назвали беседу прошедшей в «конструктивном и деловом» ключе, а также подчеркнули, что Путин предложил объявить перемирие в Украине на День Победы 9 мая, с чем Трамп согласился.

