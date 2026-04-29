Нижегородский Минздрав запретил медикам региона использовать эмодзи, остающиеся в выписках из-за использования для их составления ChatGPT

Фото: Derrick Frilund / Yle

Минздрав Нижегородской области разослал подведомственным учреждениям письмо с запретом вставлять эмодзи в электронные медицинские документы — обычно они появляются в документах, созданных с помощью ChatGPT. Копия письма есть в распоряжении МИА «Стационар-Пресс», главред которого, Алексей Никонов, опубликовал эту информацию в своем канале в госмессенджере Max.

Поводом стало то, что жители региона начали получать через «Госуслуги» выписки и протоколы с графическими символами. Редакция «Стационар-Пресс» изучила перечень запрещенных эмодзи и установила, что это типичный набор, характерный для текстов, которые генерирует ChatGPT, — то есть часть врачей стала составлять медицинскую документацию с помощью нейросетей.

Подчеркивается, что региональный Минздрав при этом не запрещает использование ИИ как такового. Медицинское издание предупреждает медиков, что финальный текст документа врач обязан проверять самостоятельно, поскольку алгоритмы могут ошибаться в дозировках и терминологии.

По данным экспресс-опроса «Стационар-Пресс», около 20% опрошенных изданием нижегородских медиков регулярно прибегают к помощи ИИ при заполнении документации в поликлиниках и больницах. Еще 30% хотели бы освоить такие инструменты, но «пока не умеют».

В июле 2025 года сообщалось о деле москвички, которую работодатель фактически отстранил от должности после внедрения нейросети, взявшей на себя ее функции. Суд первой инстанции встал на сторону сотрудницы, однако компания подала апелляцию.

