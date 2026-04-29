В военном гарнизоне в селе Князе-Волконское-1 под Хабаровском произошел взрыв — в том же доме, где проживает генерал-майор Азатбек Омурбеков, однако в другом подъезде. Об этом изданию Astra рассказала местная жительница. Азатбек Омурбеков возглавлял 64-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду — подразделение, которое связывают с событиями в Буче. Его также подозревают в причастности к массовым убийствам. В СМИ Омурбеков упоминается как «мясник из Бучи». США, Великобритания и ЕС ввели против него персональные санкции, связав их с военными преступлениями в этом городе.

По словам собеседницы издания, взрыв прогремел утром 28 апреля в подъезде жилого дома № 55. «Когда произошел взрыв, люди сначала подумали, что полопались трубы в доме. Погиб офицер, как говорят. Переехал не так давно, у него остались жена и трое детей», — рассказала она. Ранее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждал, что погибший — подполковник Кузьменко.

Дом расположен на окраине и стоит отдельно от других зданий. По словам собеседницы, там живут высокопоставленные военные — полковники и другие офицеры, включая Омурбекова. Местные жители полагают, что взрыв мог быть попыткой покушения именно на него, однако предполагаемый исполнитель, вероятно, «перепутал подъезды и установил [взрывное устройство] в соседнем от него». Собеседница также отметила, что, судя по характеру повреждений, взрыв был направлен на одного человека — подъезд и квартиры с другими жильцами серьезно не пострадали. По словам жительницы, сам Омурбеков тоже в итоге не пострадал.

О предполагаемом покушении на Омурбекова ранее сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». По его данным, взрывное устройство было заложено в почтовый ящик на лестничной площадке дома № 55. О взрыве в гарнизоне 28 апреля также писал «Пятый канал».

Кто такой Омурбеков

Командовал российскими подразделениями во время боев за Бучу. Несколько его сослуживцев подтвердили журналистам содержание отдаваемых им приказов. В частности один из них утверждал, что Омурбеков приказывал открывать огонь по автомобилям с гражданскими, а также «убивать всех, у кого найдут телефоны».

Согласно расследованию издания «Важные истории», Омурбеков также принуждал к участию в боевых действиях так называемых отказников — военнослужащих, не желавших воевать, — угрожая им расстрелом. Кроме того, по данным журналистов, он передавал командованию недостоверные сведения о действиях своей бригады, завышая результаты. Источники утверждали, что он требовал докладывать об уничтожении большего количества техники, чем было на самом деле, и сообщал о взятии населенных пунктов, к которым подразделение фактически не подходило.

4 апреля 2022 года Бучу посетил президент Украины Владимир Зеленский. После этого он заявил о военных преступлениях, совершенных российскими войсками, включая убийства мирных жителей и насилие, указав, что за действия подразделений в городе отвечали силы под командованием Омурбекова. После ухода российских войск в Буче были обнаружены массовые захоронения.