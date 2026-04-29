Власти Беларуси подтвердили, что не будут выпускать в третьи страны российских призывников

Беларусь запретила выезд через свою границу в третьи страны россиянам, которые получили повестки и запрет на выезд из РФ. Эту информацию изданию «Белсат» подтвердили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

В ведомстве также признали, что у Москвы и Минска существует механизм обмена данными о лицах, которым запрещен выезд из России:

«Если ответят, что выезд не ограничен, — пожалуйста, можно выезжать с территории Беларуси. Если выезд запрещен, то все вопросы к Российской Федерации. Если лицо будет в базе, его не выпустят. Если его не будет в базе ограниченных к выезду, мы выпустим».

Раньше российские призывники могли покинуть территорию Союзного государства через Беларусь. В конце апреля «Движение сознательных отказчиков» рассказало о первом случае, когда призывнику не удалось уехать подобным образом, потому что его не выпустили из аэропорта Минска, откуда он пытался вылететь сначала в Тбилиси, потом в Ереван. При этом в Беларусь, куда россиянин ехал через наземную границу, он смог попасть только со второй попытки.

«В этой истории несколько уникальных практик, которых мы пока что не видели: во-первых, применение ограничения на выезд на сухопутной границе между Россией и Беларусью, которая традиционно считается безопасным маршрутом выезда; во-вторых, применение ограничения на выезд в аэропорту Минска по отношению к гражданину России, что говорит о начавшемся обмене данными электронного реестра воинского учета и реестра повесток между пограничниками двух государств», — отмечало «Движение сознательных отказчиков».