Россиянина, получившего повестку, не выпустили из Беларуси в третьи страны. О таком сообщается впервые

Российский призывник не смог выехать из Беларуси в третьи страны — его не выпустили из аэропорта Минска из-за полученной повестки. Об этом сообщает «Движение сознательных отказчиков», отмечая, что ранее о подобной практике известно не было.

Как рассказал движению житель Санкт-Петербурга, в начале апреля он получил повестку с требованием явиться на медосвидетельствование 29 числа, после чего в электронном реестре появился запрет на выезд из России. После этого молодой человек попытался уехать в Беларусь, это получилось со второй попытки: в первый раз его развернули на границе, однако во второй он смог проехать, поскольку в поезде не было проверок.

Тем не менее, когда россиянин попытался вылететь из Минска в Тбилиси, его не пропустили. Через два дня он попытался улететь в Ереван по внутреннему российскому паспорту, но ему вновь отказали в посадке на рейс. При этом никаких документов молодому человеку не выдали, ограничившись устными объяснениями.

«В этой истории несколько уникальных практик, которые мы пока что не видели: во-первых, применение ограничения на выезд на сухопутной границе между Россией и Беларусью, которая традиционно считается безопасным маршрутом выезда, во-вторых, применение ограничения на выезд в аэропорту Минска по отношению к гражданину России, что говорит о начавшемся обмене данными электронного реестра воинского учета и реестра повесток между пограничниками двух государств», — отмечает «Движение сознательных отказчиков».

