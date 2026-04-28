Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.81

EUR

87.88

OIL

97.22

Поддержите нас

369

 

 

 

 

 

Новости

Дело о «дискредитации армии» против бывшего «народного губернатора ДНР» прекратили за отсутствием состава правонарушения

The Insider
Иллюстрация к материалу

Бывшего «народного губернатора» Донбасса Павла Губарева оправдали по делу о «дискредитации армии». Как пишут «Медиазона» и «Осторожно, новости», в постах, за которые на него составили протокол по этой статье, не нашли правонарушений. 

Протокол на Губарева составили из-за постов в его Telegram-канале, посвященных чеченскому подразделению «Ахмат». Адвокат Губарева, как пишет «Медиазона», настаивал, что инициировал проверку командир подразделения Апти Алаудинов. 

Губарев в начале марта в своих соцсетях упоминал, что Алаудинов написал на него донос по статье о «фейках об армии». Об административном протоколе по статье о «дискредитации» стало известно в середине февраля. 

Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте провел лингвистическую экспертизу по делу Губарева. Эксперты не нашли в его постах негативных отзывов о войсках Нацгвардии, в том числе самого «Ахмата». После этого дело в отношении бывшего «народного губернатора ДНР» прекратили. Сам он на заседание 28 апреля не явился. 

Павел Губарев стал известен весной 2014 года как один из лидеров пророссийских сил на Донбассе. В марте 2014 года на митинге в Донецке его объявили «народным губернатором», однако официальной должности в структурах «ДНР» он впоследствии не занял. На его Telegram-канал сейчас подписаны около 39 тысяч человек.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте