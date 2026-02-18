Бывшего «народного губернатора ДНР» привлекли по статье о «дискредитации» армии

В отношении Павла Губарева составили административный протокол о «дискредитации» российской армии. Информация об этом появилась в картотеке Мосгорсуда. Дело зарегистрировано 18 февраля в Таганском районном суде Москвы.

В судебной карточке указано, что к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (штраф до 50 тысяч рублей) привлекается Губарев П.Ю. Эти инициалы совпадают с данными бывшего «народного губернатора» Донецкой области.

В беседе с РБК Губарев заявил, что не знает, что стало поводом для составления протокола. «Является ли это чьим-то умыслом, не знаю, могу только предполагать, что кое-кому не понравились мои тексты. Факт оцениваю как беспросветную глупость. Никаких последствий для себя не ожидаю», — сказал он.

Павел Губарев стал известен весной 2014 года как один из лидеров пророссийских сил на Донбассе. В марте 2014 года на митинге в Донецке его объявили «народным губернатором», однако официальной должности в структурах «ДНР» он впоследствии не занял. После возвращения в Россию и начала боевых действий в Украине Губарев вступил в армию рядовым.

Он ведет Telegram-канал, на который подписаны около 25 тысяч человек.

В 2023 году Губарева задерживали у здания Мещанского суда Москвы после оглашения решения об аресте бывшего «министра обороны ДНР» Игоря Стрелкова (Гиркина). Тогда Губарев публично поддержал Стрелкова, заявив, что тот «всегда подвергал критике обоснованной действия руководства Министерства обороны». После выступления его увели сотрудники правоохранительных органов.

