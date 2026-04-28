Фонд Ролдугина пожертвовал 10,3 млрд рублей академии гимнастики Кабаевой. В декларации академии пожертвование скрыли — «МО»

Фонд виолончелиста Сергея Ролдугина «Талант и успех» в прошлом году перечислил 10,3 млрд рублей Академии художественной гимнастики, которую возглавляет олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Как сообщает Explainer (расследовательский проект «Можем объяснить»), платеж, оформленный как пожертвование, отражен в годовом отчете фонда Ролдугина. При этом фонд, созданный для поддержки одаренной молодежи, потратил на обучение одаренных детей лишь 3,5 млрд рублей.

В декларации доходов академии Кабаевой за 2025 год (пожертвования и проценты по вкладам) полученные от фонда «Талант и успех» средства не отражены. Весь задекларированный доход академии за год составил только 3,98 млрд рублей. Полученная от структуры Ролдугина сумма значительно превышает расходы академии. На собственные нужды (зарплаты, налоги и т.д.) она потратила 139 млн рублей; на «целевые мероприятия» (соревнования и поддержку спортсменов) — 112 млн рублей.

Общая стоимость активов фонда «Талант и успех» составляет 306,8 млрд рублей, что необычайно много для некоммерческой организации, отмечает Explainer. И фонд «Талант и успех», и академия Кабаевой входят в структуру федеральной территории «Сириус» (Сочи).

Сумма на личном счету Кабаевой в банке «Россия» достигает 1,6 млрд рублей. В этом же банке хранит деньги «Талант и успех». Управляющий партнер TriTrace Investigations Илья Шуманов отмечает, что организации Кабаевой и Ролдугина выполняют роль «финансового резервуара, механизма накопления и переупаковки активов».