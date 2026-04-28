Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.81

EUR

87.88

OIL

97.22

Поддержите нас

145

 

 

 

 

 

Новости

Минтруд передаст МВД часть полномочий в сфере миграции. Соответствующий законопроект одобрила комиссия правительства — «Ведомости»

The Insider
Фото: РИА «Новости»

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект, по которому Минтруд должен передать МВД часть своих полномочий в сфере миграции. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве. 

Законопроект, разработанный МВД, предлагает передать силовикам следующие полномочия:

  • решать, когда иностранцу можно работать за пределами региона, где он находится на основании разрешения на работу или разрешения на временное проживание;
  • утверждать список профессий и специальностей иностранных квалифицированных специалистов, которые имеют право на получение ВНЖ без разрешения на временное проживание;
  • решать, какие именно профессии таких специалистов не будут подпадать под квоты на разрешение на работу.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что МВД будет согласовывать свои решения с Минтрудом для поддержания «оптимального баланса трудовых ресурсов».

В октябре прошлого года зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что, согласно поручениям Владимира Путина, ключевая роль в сфере внешней трудовой миграции теперь возложена на МВД.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте