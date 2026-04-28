Владимир Соловьев извинился перед Викторией Боней. Ведущий сказал, что она «абсолютно права»

Телеведущий Владимир Соловьев извинился перед блогером Викторией Боней в прямом эфире своей программы «Полный контакт». Ранее он оскорбил ее из-за обращения к Владимиру Путину.

В утреннем эфире Соловьев извинился перед Боней, сказав, что был «слишком эмоционален». Речь шла об обращении, записанном Боней в середине апреля к Путину «от лица народа». В нем блогер выразила поддержку Путину, но отмечала, что тот не знает многого из того, что происходит в России. Обращение заметили в Кремле, за что Боня позже со слезами на глазах благодарила Дмитрия Пескова и Путина.

Соловьев после обращения Бони и активного его обсуждения в сети назвал ее «потасканной шалавой», которой нельзя «открывать свой грязный рот и засорять пространство».

Свою реакцию он объяснил тем, что обращение Виктории Бони «заметили на таком уровне» [в Кремле], а СМИ подхватили ее слова о том, что «Путина боятся»: