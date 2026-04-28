Владимир Соловьев извинился перед Викторией Боней. Ведущий сказал, что она «абсолютно права»

Телеведущий Владимир Соловьев извинился перед блогером Викторией Боней в прямом эфире своей программы «Полный контакт». Ранее он оскорбил ее из-за обращения к Владимиру Путину.
В утреннем эфире Соловьев извинился перед Боней, сказав, что был «слишком эмоционален». Речь шла об обращении, записанном Боней в середине апреля к Путину «от лица народа». В нем блогер выразила поддержку Путину, но отмечала, что тот не знает многого из того, что происходит в России. Обращение заметили в Кремле, за что Боня позже со слезами на глазах благодарила Дмитрия Пескова и Путина.
Соловьев после обращения Бони и активного его обсуждения в сети назвал ее «потасканной шалавой», которой нельзя «открывать свой грязный рот и засорять пространство».
Свою реакцию он объяснил тем, что обращение Виктории Бони «заметили на таком уровне» [в Кремле], а СМИ подхватили ее слова о том, что «Путина боятся»:
«Вот это вызвало у меня моментальную реакцию, и это вызвало у меня бешенство, и когда это заметили наверху. Потому что Путина в России народ любит, а не боится. Поэтому народ выходит, когда куда-то проходит, едет Путин, и Путин замечает, останавливает машину, выходит общаться с народом», — сказал он.
По этому поводу в СК обратилась журналистка Ксения Собчак с просьбой дать правовую оценку словам ведущего. Позже и сама Виктория Боня заявила, что будет готовить иск против Соловьева, а также присоединившихся к ее оскорблениям депутата Виталия Милонова и дизайнера Артемия Лебедева.
Telegram-канал «Можем объяснить» позже писал, что шоу Владимира Соловьева с оскорблениями в адрес блогера также начали проверять в РКН, из-за того что программа имеет маркировку +12.
В утреннем эфире 28 апреля Боня тажке попросила пропагандиста извиниться перед премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Ее он обозвал puta («шл*ха») и «фашистской тварью». Соловьев это сделать отказался:
«Вы рассуждаете о ней как о женщине. Но она не премьер-министр Италии? Я ее вообще не оскорбляю как женщину. Это вопрос политический. Итальянские политики называли президента РФ кровавым палачом — и никто в Италии их не остановил», — сказал ведущий «Полного контакта».