Лидера казахстанской партии «зеленых» Азаматхана Амиртаева не пустили в Россию

Лидеру казахстанской партии «зеленых» «БАЙТАҚ» Азаматхану Амиртаеву отказали во въезде в Россию. Об этом политик рассказал на своей странице в Facebook.

Вечером 24 апреля Амиртаев вылетел из Астаны в Москву для участия в съезде экологических партий России. Проблемы начались еще в аэропорту Астаны: Амиртаев планировал лететь самолетом «Аэрофлота», но после таможенного и пограничного контроля ему позвонили (кто — не уточняется) и сообщили, что «его фамилия фигурирует в каких-то списках» и на борт его не пустят. После этого Амиртаев связался с российскими «зелеными», которые передали ему, что он может вылететь в Россию казахстанским самолетом.

На паспортном контроле Амиртаева направили на дополнительную проверку и продержали с 3 до 9 часов утра в зоне ожидания. В 9 утра пришел пограничник, который потребовал от Амиртаева подписать какой-то документ и вернуться в Казахстан. Причину сотрудник погранслужбы назвать отказался.

19 апреля в московском аэропорту Домодедово задержали около 40 граждан Израиля, прилетевших из Тель-Авива. Задержанных допросили, при этом некоторым из них предъявляли претензии из-за войны Израиля с Ираном. Силовики, в частности, заявляли, что Иран — союзник России и что враг Ирана — «и наш враг». Израильтянам также говорили, что в Москве не рады их приезду и лучше бы они этого не делали.