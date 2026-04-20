Новости

«Медиазона»: В аэропорту Домодедово на пять часов задержали 40 граждан Израиля. На допросе им говорили, что враг Ирана — «и наш враг»

В московском аэропорту Домодедово 19 апреля задержали около 40 граждан Израиля, прилетевших из Тель-Авива. Как пишет  «Медиазона» со ссылкой на источник, среди задержанных были как обладатели двух паспортов — Израиля и России, так и люди без российского гражданства.

Источник «Медиазоны» рассказал, что людей не отпускали около пяти часов, при этом у них не было воды, еды и возможности сходить в туалет. Силовики вели себя грубо и требовали разблокировать телефоны. Получив отказ, они потребовали выключить все гаджеты.

Задержанных допросили, при этом некоторым из них предъявляли претензии из-за войны Израиля с Ираном. Силовики, в частности, заявляли, что Иран — союзник России и что враг Ирана — «и наш враг». Израильтянам также говорили, что в Москве не рады их приезду и лучше бы они этого не делали. 

В конце концов задержанных пассажиров отпустили, заставив подписать бумаги с «предупреждениями». «Медиазона» предполагает, что речь идет о документе, информирующем о «недопустимости нарушения закона».

