Новый суперкомпьютер МГУ, которым управляют структуры дочери Путина Катерины Тихоновой, собран на контрабандных чипах Nvidia — T-Invariant

Суперкомпьютер «МГУ-270», работающий под контролем Катерины Тихоновой — предполагаемой дочери Путина, закрыт даже для сотрудников Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ, которые собрали первые три суперкомпьютера университета, пишет T-Invariant. Издание установило, что машина была собрана на базе чипов Nvidia , ввезенных через серый импорт, в то время как банк ВТБ, финансирующий ИИ-экосистему МГУ, с марта 2026 года переходит на китайские GPU. Образовательную часть экосистемы финансирует Олег Дерипаска.

Один из исследователей, опрошенных изданием, говорит, что уже второй год спрашивает у коллег из Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ, «что там происходит у Тихоновой», а те «только разводят руками — их не пускают туда». Доступ к машине имеет лишь узкий круг сотрудников самой экосистемы, тогда как «Ломоносов-2» — старый суперкомпьютер университета, доступный остальным специалистам, — устарел и регулярно выходит из строя.

T-Invariant установил, что «МГУ-270» стоимостью не менее 2,8 млрд рублей был собран из оборудования Nvidia, закупленного через китайского посредника. В тендерной документации комплектующие были обозначены несуществующим брендом SOLAR PEAK, однако по параметрам однозначно идентифицируются как продукция Nvidia, поставки которой в Россию запрещены после вторжения в Украину.

В то же время Финансовый партнер ИИ-экосистемы МГУ, банк ВТБ, в марте 2026 года начал внедрение китайских GPU во все ключевые процессы, связанные с ИИ: компьютерное зрение, анализ текстов, распознавание речи и генеративные модели. Заместитель президента банка Вадим Кулик заявил, что тестирование показало высокую производительность китайских процессоров без существенных доработок. На апрельском форуме Data Fusion Awards Институт ИИ МГУ получил премию ВТБ, в том числе за «сотрудничество по новому ИИ-проекту в Китае», — детали проекта публично не раскрывались.

Финансирование образовательных функций факультета обеспечивает Олег Дерипаска через фонд «Вольное дело» — его наиболее известную благотворительную структуру. Два других фонда миллиардера: «Интеллект» и «Базис» — ранее поддерживали центр и институт ИИ, а также программы для студентов других подразделений университета. На презентации 21 апреля Дерипаска был одним из главных участников. Его цитировали все федеральные каналы, а сюжет в программе «Время» с Екатериной Андреевой, по оценке T-Invariant, явно получил добро сверху.

По данным издания, всей этой структурой управляет Тихонова. Под ее контролем находятся исследовательский центр ИИ МГУ, Институт ИИ МГУ, суперкомпьютер «МГУ-270» и открытый 21 апреля 2026 года факультет ИИ. Среди разработок экосистемы — система анализа походки для выявления психоэмоциональных нарушений с заявленной точностью свыше 80%, предназначенная для наблюдения за людьми в общественных местах, а также дроны и робототехника, создаваемые совместно с китайским Университетом МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Институт ИИ МГУ Тихонова возглавила в 2020 году.