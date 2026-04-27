Российский суд впервые вынес приговор по уголовному делу о символике «Международного движения сатанизма»

Суд в Воронеже вынес первый в России приговор по уголовному делу о демонстрации символики несуществующего «Международного движения сатанизма». Внимание на карточку дела обратила «Медиазона». 24-летнего рабочего Романа Мальцева признали виновным по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 282.4 УК РФ) и назначили год исправительных работ с удержанием 10% ежемесячного заработка в доход государства.

Уголовное дело было возбуждено из-за размещенных в соцсети «ВКонтакте» снимков: фотографии Адольфа Гитлера и фото самого Мальцева в шапке и худи с пентаграммой. Первое сочли демонстрацией нацистской символики, второе — символики «Международного движения сатанизма». В сентябре 2024 года Мальцева оштрафовали по административной статье о демонстрации запрещенной символики. По действующему законодательству, при повторном нарушении можно завести уголовное дело.

«Медиазона» отмечает, что дело против Мальцева — это первое уголовное дело, в котором упоминается символика «сатанистов». Административные дела были известны и раньше. Первый известный случай имел место в августе 2025 года в Кургане. Местного жителя оштрафовали за «изображение Сатаны». В июле того же года Верховный суд РФ признал экстремистским «Международное движение сатанизма» и запретил его деятельность.