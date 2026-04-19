Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.05

EUR

89.63

OIL

97.22

Поддержите нас

516

 

 

 

 

 

Новости

Российские суды начали рассматривать число 666 в соцсетях как пропаганду сатанизма — РИА «Новости»

The Insider
Иллюстрация к материалу

Российские суды начали рассматривать публикацию числа 666 в социальных сетях как пропаганду сатанизма, сообщает РИА «Новости», изучив судебные постановления. По мнению судей, символами «международного движения сатанизм», которое в РФ признано «экстремистским», являются также перевернутый четырехконечный христианский крест, пятиконечная звезда (пентаграмма), изображение Бафомета (мифического существа с головой козла, которое иногда ассоциируется с Сатаной).

«Наиболее типичные визуальные модификации включают вписанную в одинарную или двойную окружность пентаграмму, семеричный знак, в том числе с размещением в композиции изображения Бафомета, числа 666», — говорится в одном из постановлений суда.

Агентство приводит примеры административных дел о демонстрации символики экстремистских организаций (ст. 20.3 КоАП), в которых фигурировало число 666.

  • Жителя Тюмени оштрафовали на тысячу рублей за публикацию в соцсети изображений Бафомета, числа 666, перевернутой пентаграммы и обряда жертвоприношения.
  • В Воронеже пользователя «ВКонтакте» оштрафовали на тысячу рублей за три шестерки, пентаграмму, перевернутый крест и надпись Satan.
  • В Томске сотрудники спецприемника увидели у мужчины, отбывавшего административный арест, татуировки на пальцах в виде числа 666 и «нацистских рун». В результате на него составили новый протокол и назначили еще 14 суток ареста. В материалах дела говорилось, что три шестерки — это «число зверя» и сатанинский символ.

Верховный суд РФ признал несуществующее «Международное движение сатанизма» экстремистским в июле 2025 года.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным
  5. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте