Российские суды начали рассматривать число 666 в соцсетях как пропаганду сатанизма — РИА «Новости»

Российские суды начали рассматривать публикацию числа 666 в социальных сетях как пропаганду сатанизма, сообщает РИА «Новости», изучив судебные постановления. По мнению судей, символами «международного движения сатанизм», которое в РФ признано «экстремистским», являются также перевернутый четырехконечный христианский крест, пятиконечная звезда (пентаграмма), изображение Бафомета (мифического существа с головой козла, которое иногда ассоциируется с Сатаной).

«Наиболее типичные визуальные модификации включают вписанную в одинарную или двойную окружность пентаграмму, семеричный знак, в том числе с размещением в композиции изображения Бафомета, числа 666», — говорится в одном из постановлений суда.

Агентство приводит примеры административных дел о демонстрации символики экстремистских организаций (ст. 20.3 КоАП), в которых фигурировало число 666.

Жителя Тюмени оштрафовали на тысячу рублей за публикацию в соцсети изображений Бафомета, числа 666, перевернутой пентаграммы и обряда жертвоприношения.

В Воронеже пользователя «ВКонтакте» оштрафовали на тысячу рублей за три шестерки, пентаграмму, перевернутый крест и надпись Satan.

В Томске сотрудники спецприемника увидели у мужчины, отбывавшего административный арест, татуировки на пальцах в виде числа 666 и «нацистских рун». В результате на него составили новый протокол и назначили еще 14 суток ареста. В материалах дела говорилось, что три шестерки — это «число зверя» и сатанинский символ.

Верховный суд РФ признал несуществующее «Международное движение сатанизма» экстремистским в июле 2025 года.