Z-каналы пишут об уходе частей «Африканского корпуса» из Кидаля в результате наступления повстанцев

Z-каналы начали распространять информацию об эвакуации из Кидаля частей «Африканского корпуса» Минобороны России. Ранее пророссийские силы отрицали утверждения о захвате повстанцами Кидаля, которые распространяли западные СМИ со ссылкой на туарегский «Фронт освобождения Азавада».
Сразу ряд Z-каналов процитировал «непосредственного участника событий в Мали из "Африканского Корпуса"»:
«Сутки к себе противника не подпустили, просто тысячи боевиков окружили, блять, два маленьких опорника выносных <...>. А основной опорник, блять, в осаде находится сейчас в Кидале. Вот, и за мужество и героизм, можно сказать так, договорились просто, что они нам этих пацанов отдадут блять. Не станут их там нахуй добивать-убивать, короче. Оценили мужество и позволили их забрать на опорный пункт, на Кидаль. <...>
Просто рвали их целые сутки. Не без потерь, конечно – и вертолет сбит, блять, и одно-второе. <...> Но в Кидале проблема, они отрезанные щас от внешнего мира. Надо что-то делать, что-то думать. Их просто две тыщи боевиков окружило, нахуй, и там щас двести спартанцев, блять, одни. Один на один с судьбой. Ни авиация не подлетит, никто, нахуй, к ним. Пока нет возможности помочь».
Параллельно Telegram-каналы, связанные с «Африканским корпусом» и ЧВК Вагнера опубликовали видео колонны российской техники, которая двигается под радостные возгласы боевиков. Утверждается, что происходит «эвакуация раненых и тяжелой техники АК из южной базы Кидаля». На кадрах видно не менее 20 единиц техники, включая установку РСЗО «Град».
Позже Telegram-канал «Белые дяди в Африке🌴», связанный с ЧВК Вагнера, написал, что вооруженные силы Мали и «Африканский корпус» покинули Кидаль, а также забрали тела убитых россиян.
При этом МИД России и посольство России в Мали в своих пресс-релизах, так и не упомянули участие в боевых действиях «Африканского корпуса» Минобороны России. В основном Telegram-канале «Африканского корпуса» возмутились этим фактом, назвав позицию МИДа «неоднозначной».
