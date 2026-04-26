Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

75.53

EUR

88.28

OIL

97.22

Поддержите нас

668

 

 

 

 

 

Новости

Z-каналы пишут об уходе частей «Африканского корпуса» из Кидаля в результате наступления повстанцев

The Insider
Фото: скриншот видео Telegram-канала «АФРИКАНСКИЙ КОРПУС / NEWS»

Z-каналы начали распространять информацию об эвакуации из Кидаля частей «Африканского корпуса» Минобороны России. Ранее пророссийские силы отрицали утверждения о захвате повстанцами Кидаля, которые распространяли западные СМИ со ссылкой на туарегский «Фронт освобождения Азавада».

Сразу ряд Z-каналов процитировал «непосредственного участника событий в Мали из "Африканского Корпуса"»:

«Сутки к себе противника не подпустили, просто тысячи боевиков окружили, блять, два маленьких опорника выносных <...>. А основной опорник, блять, в осаде находится сейчас в Кидале. Вот, и за мужество и героизм, можно сказать так, договорились просто, что они нам этих пацанов отдадут блять. Не станут их там нахуй добивать-убивать, короче. Оценили мужество и позволили их забрать на опорный пункт, на Кидаль. <...>

Просто рвали их целые сутки. Не без потерь, конечно – и вертолет сбит, блять, и одно-второе. <...> Но в Кидале проблема, они отрезанные щас от внешнего мира. Надо что-то делать, что-то думать. Их просто две тыщи боевиков окружило, нахуй, и там щас двести спартанцев, блять, одни. Один на один с судьбой. Ни авиация не подлетит, никто, нахуй, к ним. Пока нет возможности помочь».

Параллельно Telegram-каналы, связанные с «Африканским корпусом» и ЧВК Вагнера опубликовали видео колонны российской техники, которая двигается под радостные возгласы боевиков. Утверждается, что происходит «эвакуация раненых и тяжелой техники АК из южной базы Кидаля». На кадрах видно не менее 20 единиц техники, включая установку РСЗО «Град».

Telegramhttps://t.me/theinsru/3635

Позже Telegram-канал «Белые дяди в Африке🌴», связанный с ЧВК Вагнера, написал, что вооруженные силы Мали и «Африканский корпус» покинули Кидаль, а также забрали тела убитых россиян.

При этом МИД России и посольство России в Мали в своих пресс-релизах, так и не упомянули участие в боевых действиях «Африканского корпуса»  Минобороны России. В основном Telegram-канале «Африканского корпуса» возмутились этим фактом, назвав позицию МИДа «неоднозначной».

Об атаках повстанцев в Мали 25-26 апреля 2026 года читайте в материале The Insider.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте