Z-каналы пишут об уходе частей «Африканского корпуса» из Кидаля в результате наступления повстанцев

Z-каналы начали распространять информацию об эвакуации из Кидаля частей «Африканского корпуса» Минобороны России. Ранее пророссийские силы отрицали утверждения о захвате повстанцами Кидаля, которые распространяли западные СМИ со ссылкой на туарегский «Фронт освобождения Азавада».

Сразу ряд Z-каналов процитировал «непосредственного участника событий в Мали из "Африканского Корпуса"»:

«Сутки к себе противника не подпустили, просто тысячи боевиков окружили, блять, два маленьких опорника выносных <...>. А основной опорник, блять, в осаде находится сейчас в Кидале. Вот, и за мужество и героизм, можно сказать так, договорились просто, что они нам этих пацанов отдадут блять. Не станут их там нахуй добивать-убивать, короче. Оценили мужество и позволили их забрать на опорный пункт, на Кидаль. <...>

Просто рвали их целые сутки. Не без потерь, конечно – и вертолет сбит, блять, и одно-второе. <...> Но в Кидале проблема, они отрезанные щас от внешнего мира. Надо что-то делать, что-то думать. Их просто две тыщи боевиков окружило, нахуй, и там щас двести спартанцев, блять, одни. Один на один с судьбой. Ни авиация не подлетит, никто, нахуй, к ним. Пока нет возможности помочь».