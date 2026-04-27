ФАТХ победило на первых за 20 лет выборах в секторе Газа. На практике власть останется у ХАМАС, говорят эксперты

Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) Махмуда Аббаса заявило о победе на выборах в местные и сельские советы, назвав результат «народным референдумом» в поддержку своей политической программы. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

По данным самого движения, ФАТХ победило в большинстве местных советов, включая Хеврон, Дженин, Тулькарм, Сальфит и Эль-Биру, а также сформировало 197 муниципальных и сельских советов по принципу консенсуса — в координации с другими фракциями и местными структурами, в том числе в Рамалле и Наблусе. Явка на выборах составила около 53,5%.

Выборы на Западном берегу и в городе Дейр-эль-Балахе — одном из пяти районов в секторе Газа — прошли 25 апреля, в субботу. Это первые выборы в секторе с момента прихода к власти террористической организации ХАМАС в 2007 году. Голосование в Дейр-эль-Балахе решили провести потому, что этот город меньше других пострадал от войны Израиля с ХАМАС, уточняет BBC.

Большинство кандидатов на прошедших выборах близки к ФАТХ или были независимыми. ХАМАС официально не участвовал в выборах ни в секторе Газа, ни на Западном берегу, однако часть кандидатов в Дейр-эль-Балахе рассматривалась как связанная с группировкой, пишет Reuters.

По данным агентства, в Дейр-эль-Балахе сторонники ФАТХ завоевали 6 из 15 мест. Список, близкий к ХАМАС, принес только два мандата. Остальные места достались двум независимым группам кандидатов.

В разговоре с The Insider главный редактор израильского 9 канала Роман Янушевский говорит, что ХАМАС бойкотировал выборы потому, что их проводила Палестинская автономия, за которой стоит Организация освобождения Палестины (ООП). Он поясняет:

«ООП признает государство Израиль, а ХАМАС — нет. Условием участия было признание принципов ООП. ХАМАС как движение не участвовал, но они выдвинули „независимых“ кандидатов, которые фактически были их людьми. К участкам этих кандидатов сопровождали вооруженные боевики ХАМАС. Эти выборы показали разницу в настроениях: в секторе Газа поддержка ХАМАС сильно упала. <...> Там победили независимые кандидаты, ассоциирующиеся с ФАТХ. Но это ничего не значит, потому что ими все равно будет управлять ХАМАС. Они не станут серьезной оппозицией и будут сотрудничать с ХАМАС, так как там жесткая военная власть. Никакой революции здесь быть не может по определению».

Схожего мнения придерживается и востоковед, эксперт NEST Center Руслан Сулейманов. По его словам, победа ФАТХ на выборах в Дейр-эль-Балах точно не будет означать переход этого района под контроль движения и что на практике для сектора Газа ничего не изменится: