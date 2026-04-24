Педагога Ефима Штейнберга объявили в розыск после журналистского расследования о домогательствах к детям и растлении

Педагога, главу московского отряда «Надежда» Ефима Штейнберга объявило в уголовный розыск МВД России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных ведомства. По какой именно статье его разыскивают, не уточняется.

Два месяца назад стало известно, что на Штейнберга завели уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК (развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста). Сейчас Штейнберг, вероятнее всего, находится в Израиле, куда уехал после того, как несколько воспитанников обвинили его в домогательствах и растлении. Некоторые из них подали заявления в Следственный комитет.

На основе их рассказов издание «Вёрстка» в конце 2025 года выпустило расследование. Бывшие участники отряда рассказали, что Штейнберг сближался с мальчиками-подростками 12–15 лет, обнимал их и трогал. После он приглашал детей домой, где занимался с ними сексом. Некоторые эпизоды насилия происходили в комнате Штейнберга во время выездов в летние лагеря.

Отряд «Надежда» был основан Штейнбергом в 1960 году, он был его бессменным руководителем. Основной деятельностью отряда была подготовка музыкальных выступлений и спектаклей, с которыми подростки выступали в домах престарелых, детских домах и других подобных учреждениях.

Как сообщили «Вёрстке» родители выпускников отряда, после выхода расследования Штейнберг отказался участвовать в доследственной проверке и проходить полиграф, уволился из Дворца творчества «Преображенский», на базе которого работает отряд, и уехал в Израиль, где поселился в семье бывшего воспитанника.