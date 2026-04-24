Спецпосланник ЕС по санкциям призвал Швецию «принять меры» против компании, помогавшей российской элите летать в Европу в обход запрета

Специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан потребовал от Швеции «принять меры, и, возможно, возбудить уголовное дело» в отношении компании Avinode. В опубликованном накануне журналистском расследовании телеканала SVT при участии «Хроники.медиа» рассказывается, что эта компания помогала организовывать частные авиаперелеты в Европу для представителей российской элиты в обход санкций. После начала войны в Украине ЕС запретил частные российские авиарейсы.

Кроме того, депутат Европарламента Йохан Даниэльссон направил письмо в Европейскую комиссию с призывом устранить пробелы в системе санкций, чтобы предотвратить обход ограничений со стороны россиян. Министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард заявила, что ответственность за соблюдение санкций в большой степени лежит на самих компаниях, но подчеркнула, что ответственность за расследование любых преступлений несут правоохранительные органы.

Avinode выступает как посредник между авиаперевозчиками, предоставляющими частные самолеты, и авиаброкерами, бронирующими рейсы. Несколько независимых источников SVT заявили, что российские авиационные брокеры, чтобы продолжать сотрудничество с Avinode, регистрировали юрлица в Турции, на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах. Представители компании настаивают на том, что не знали, кто является конечным потребителем услуг. Журналист SVT, представившись представителем находящегося под санкциями российского гражданина, смог получить от российских авиаброкеров предложения о перелетах и подтверждения, что они используют Avinode.

«Платформа позволяет операторам и брокерам находить друг друга, однако окончательная договоренность по каждому конкретному рейсу заключается между оператором и брокером и не происходит на платформе Avinode», — заявили представители компании.

Avinode была основана в 2001 году и сейчас занимает около 80% мирового рынка бронирования частных рейсов и чартерных рейсов на бизнес-джетах, обрабатывая 13 млн заявок на поездки ежегодно. С 2024 года принадлежит американской компании CAMP Systems International, но сохраняет регистрацию в Швеции.