Ryanair закрыла свою базу в аэропорту Берлин-Бранденбург. Среди причин — высокие сборы и снижение пассажиропотока

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о закрытии своей базы в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) и отмене половины зимних рейсов. Об этом сообщает rbb24. В качестве причины компания называет высокие аэропортовые сборы и снижение пассажиропотока.

Все пилоты и бортпроводники Ryanair, работающие в аэропорту Берлина, были уведомлены. Ожидается, что база будет закрыта с 24 октября. Компания предполагает, что пассажиропоток через берлинский аэропорт в 2027 году сократится примерно вдвое — с 4,5 млн до 2,2 млн пассажиров. Семь самолетов, сейчас базирующихся в Берлине, будут переведены в другие аэропорты, где сборы с авиакомпаний ниже. Ryanair заявила, что аэропорт планирует дальнейшее повышение сборов на 10% в период с 2027-го по 2029 год. Представитель аэропорта опроверг это утверждение, заявив, что повышение сборов не планируется.

В начале года компания Easyjet также сократила свой флот в Берлине — с 35 самолетов до 11. В числе причин CEO компании Кентон Джарвис называл высокую плату за услуги диспетчеров и наземной охраны, очень строгий запрет на ночные полеты, в результате чего опоздавшие самолеты вынуждены уходить на посадку в Ганновер, а пассажиров приходится доставлять в Берлин по земле.

Аэропорт Берлин-Бранденбург так и не оправился после пандемии коронавируса: в прошлом году через него прошло 26 млн пассажиров, что на 10 млн меньше, чем в 2019 году. Дефицит авиационного топлива из-за войны на Ближнем Востоке также заставляет авиакомпании идти на сокращение расходов.