406

 

 

 

 

 

Близкая к Максуду Шадаеву компания, создающая реестр электронных повесток, отчиталась о рекордной прибыли — «Можем объяснить»

The Insider
Максуд Шадает / Фото: Егор Алеев, ТАСС

Максуд Шадает / Фото: Егор Алеев, ТАСС

Компания «РТ Лабс», разработавшая систему электронных повесток, в 2025 году увеличила чистую прибыль до 1,8 млрд рублей против 1,4 млрд годом ранее, выяснил медиапроект «Можем объяснить», изучив финансовую отчетность. Выручка выросла с 10,9 до 11,2 млрд рублей, а число сотрудников — с 1545 до 1944 человек.

«РТ Лабс» — дочерняя структура Ростелекома, ранее занимавшаяся разработкой портала госуслуг и системы электронного голосования ДЭГ. В 2019–2020 годах компанию возглавлял нынешний глава Минцифры Максуд Шадаев. Сейчас ею руководит его соратник Тенгиз Алания.

По данным «Можем объяснить», именно «РТ Лабс» создала сайт единого реестра воинского учета (Реестрповесток.рф), который должен был заработать осенью 2024 года, но был запущен с задержкой — только в мае 2025-го, а полноценно начал функционировать в начале 2026 года.

Согласно закону, принятому в 2024 году, повестка считается врученной через семь дней после размещения в реестре. После этого автоматически вводится запрет на выезд из страны, а спустя 20 дней вводятся дополнительные ограничения, включая запрет на регистрацию автомобилей и сделок с недвижимостью.

При этом система до сих пор работает нестабильно: «Полной автоматизации нет, где-то она дает сбои», — отметил юрист «Школы призывника» Тимофей Васькин в разговоре с «Можем объяснить».

