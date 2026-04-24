НАТО выбрало шведско-канадский самолет GlobalEye вместо решения Boeing для замены флота аэроразведки — La Lettre

The Insider
Фото: Airwolfhound

Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) присудило контракт на замену устаревшего флота самолетов дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A шведской компании Saab и канадской Bombardier, сообщает французское оборонное издание La Lettre. Две компании должны поставить альянсу самолеты GlobalEye, которые заменят все 14 машин, находящихся сейчас в эксплуатации.

Флот из 14 самолетов E-3A базируется на авиабазе НАТО Гайленкирхен в Германии с 1982 года и должен быть выведен из эксплуатации примерно в 2035 году. В ноябре 2023 года альянс уже выбирал замену — тогда предпочтение было отдано Boeing E-7A Wedgetail, — однако в июне 2025 года ВВС США исключили эту машину из бюджетного плана на 2026 финансовый год, после чего страны-партнеры НАТО приняли решение окончательно отказаться от закупок Wedgetail.

GlobalEye построен на базе бизнес-джета Bombardier Global 6000 и оснащен радаром Erieye Extended Range с дальностью обнаружения свыше 550 км, способным засекать воздушные, морские и наземные цели. Самолет может находиться в воздухе более 13 часов и развивать скорость до 450 узлов. Отмечается, что к покупке GlobalEye уже проявляют интерес Польша и Германия, а Канада рассматривает возможность приобретения до шести таких машин для своих ВВС.

Ранее сообщалось, что Россия планировала совершить диверсию на авиабазе НАТО Гайленкирхен с помощью беспилотников. На этом аэродроме базируются те самые 14 самолетов E-3A AWACS, которые теперь планируется заменить.

