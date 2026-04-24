Конфликты, засуха и сокращение помощи привели к тому, что число голодающих в мире за десять лет удвоилось — доклад

The Insider
Фото: iStock/Getty

Фото: iStock/Getty

Войны, засуха и сокращение помощи сохранят голод на критическом уровне в 2026 году, а в ряде наиболее уязвимых стран ситуация продолжит ухудшаться. К такому выводу пришли авторы Глобального доклада о продовольственных кризисах, подготовленного коалицией гуманитарных организаций, сообщает Reuters.

В 2025 году 266 млн человек в 47 странах и территориях столкнулись с острой нехваткой продовольствия. В катастрофических условиях жили 1,4 млн человек в отдельных районах Гаити, Мали, Газы, Южного Судана, Судана и Йемена. Впервые за историю доклада сразу на двух территориях (в Газе и Судане) был официально объявлен голод. За десять лет число остро голодающих в мире удвоилось. В 2025 году 35,5 млн детей страдали от острого недоедания, почти 10 млн из них — от тяжелой его формы.

Авторы доклада предупредили, что в 2026 году ситуация остается критической и лишь Гаити имеет шансы выйти из наихудшей, «катастрофической» категории благодаря некоторому улучшению обстановки в сфере безопасности и наращиванию гуманитарных поставок. Глава Международного фонда сельскохозяйственного развития ООН Альваро Ларио предостерег:

«Мы видим уже не временные потрясения, а хронические — которые накапливаются со временем».

Дополнительным фактором риска стала война США и Израиля против Ирана. По словам Ларио, затяжные перебои в торговле энергоносителями и удобрениями могут распространиться на мировые продовольственные рынки и усугубить голод в зависимых от импорта странах. «Даже если конфликт на Ближнем Востоке закончится прямо сейчас, шок повышения цен на продовольствие и инфляция дадут о себе знать в следующие полгода», — предупредил он. В зоне наибольшего риска — Западная Африка и Сахель: Нигерия, Мали, Нигер и Буркина-Фасо. Только в Нигерии число остро голодающих может вырасти на 4,1 млн человек. В Восточной Африке засуха и нехватка финансирования грозят обострить ситуацию в Сомали и Кении.

Финансирование гуманитарной помощи продовольственному сектору в 2025 году сократилось примерно на 39% к уровню 2024 года, а объем средств на цели развития упал как минимум на 15%, и в 2026 году тенденция, по прогнозам, продолжится. Ранее сообщалось, что из-за конфликта вокруг Ирана число людей, живущих в условиях острой нехватки продовольствия, может вырасти еще на 45 млн — с 318 до 363 млн человек.

