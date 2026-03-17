ООН: Число голодающих в мире может достичь рекордных 363 млн человек из-за конфликта в Иране

Организация Объединённых Наций заявила, что из-за конфликта вокруг Ирана в мире пройдет новая рекордная волна голода, особенно пострадает население бедных стран. Еще до 45 млн человек могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия, приводит цифру Bloomberg. Если ситуация не улучшится к середине года, общее число людей, испытывающих голод, может достичь 363 млн — это станет рекордом.

Как сообщили во Всемирной продовольственной программе ООН (WFP), уже возникают проблемы, связанные с перебоями в судоходстве в Ормузском проливе и рисками для перевозок в Красном море. Это приводит к росту цен на энергию, топливо и удобрения, что влияет на стоимость продуктов питания.

В организации отметили, что сильнее всего последствия ощущаются в бедных странах. В частности речь идет о Судане и Сомали, где цены на основные товары уже значительно выросли.

«В обычных условиях мы закупаем продовольствие в Индии, отправляем его в Салалу, затем в Джидду и далее в Порт-Судан. Сейчас из-за кризиса маршруты стали значительно длиннее — примерно на 9 тысяч километров, что увеличивает сроки доставки примерно на 25 дней», — говорит директор по анализу продовольственной безопасности и питания Жан-Мартен Бауэр.

По данным ООН, особенно уязвимыми остаются страны Африки к югу от Сахары и Азии, которые зависят от импорта топлива и продовольствия. В этих регионах число людей, испытывающих нехватку еды, может увеличиться примерно на 20%.

В организации подчеркнули, что если конфликт продолжится, последствия будут ощущаться по всему миру, а больше всего пострадают люди, которые уже сейчас живут в условиях нехватки еды.

