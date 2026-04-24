ФСБ отчиталась о предотвращении покушения на руководство Роскомнадзора: семь человек задержаны, один убит

ФСБ отчиталась о срыве подготовки теракта в отношении руководителей Роскомнадзора — по версии ведомства, одного из чиновников планировали убить, подорвав его автомобиль, сообщает ТАСС. Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы сообщил, что мероприятия по задержанию участников предполагаемой группы прошли 18 апреля в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле, под стражу взяты семь человек, которых в ЦОС описали как сторонников «праворадикальных и неофашистских взглядов». Вербовка, как утверждает ФСБ, шла через Telegram и осуществлялась украинскими спецслужбами.

Предполагаемого организатора группы — москвича 2004 года рождения — при задержании застрелили. В ЦОС объяснили это вооруженным сопротивлением с его стороны. Среди задержанных оказалась администратор чата, в котором, по версии силовиков, обсуждалась атака на заместителя главы РКН. В этой же переписке, как утверждает ведомство, планировались поджоги и убийства. При обысках, по данным ФСБ, изъяты самодельное взрывное устройство массой в килограмм, граната Ф-1, пистолет Макарова с глушителем, два травматических пистолета, рации, некая неонацистская символика, атрибутика «украинских военизированных формирований» и «инструкция по вступлению в запрещенную в России организацию».

Против задержанных возбуждены дела о незаконном обороте оружия и взрывчатки, параллельно в ФСБ рассматривают вопрос о предъявлении обвинений в приготовлении к теракту. В ЦОС увязали сам факт готовившейся, по версии ведомства, атаки с работой РКН по «обеспечению безопасности информпространства» — прежде всего с блокировкой Telegram, которым, как утверждают в спецслужбе, Украина пользуется для организации диверсий, терактов и кибермошенничества.

Ранее The Insider разбирал, как устроены уголовные дела о «терактах по заказу Украины», основанные на переписках в Telegram. В деле новосибирца Ильи Бабурина, приговоренного в мае 2025 года к 25 годам за якобы подготовку поджога военкомата, ни реального поджога, ни подготовки к нему не было. Сотрудники ФСБ сами поставили декорации военкомата на заброшенном здании, сами их подожгли и сняли на видео, а двоих знакомых Бабурина заранее завербовали, чтобы обеспечить «связь» с «организатором».

Правозащитник Дмитрий Захватов говорил The Insider, что в политических делах вербовка нередко имитируется через фейковые Telegram-боты, выдающие себя за украинские спецслужбы. Человек думает, что переписывается с Киевом, а на деле общается с оперативником, который шаг за шагом подводит его к составу преступления. По данным «Медиазоны», с начала войны по январь 2025 года в России зафиксировано не менее 280 поджогов военкоматов и подобных объектов, и значительная часть таких эпизодов оказывается провокациями силовиков.