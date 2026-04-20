ФСБ задержала в Пятигорске гражданку Германии, которая якобы собиралась устроить взрыв в здании силового ведомства

The Insider
ФСБ сообщила о задержании гражданки Германии 1969 года рождения, которая якобы готовила теракт в Пятигорске (Ставропольский край). Как говорится в сообщении спецслужбы, при себе у задержанной был рюкзак, в котором лежало самодельное взрывное устройство. Бомба, как утверждается, была изготовлена из взрывчатки мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте и начинена поражающими элементами.

Из сообщения следует, что теракт планировалось совершить в здании одного из силовых ведомств при участии еще одного человека — гражданина одной из стран Центральной Азии 1997 года рождения, который описывается как «сторонник радикальной идеологии». Как утверждает ФСБ, он «должен был привести СВУ в действие методом дистанционного подрыва, а женщина погибнуть на месте. При этом действия мужчины координировали сотрудники украинских спецслужб под видом членов одной из запрещенных в РФ международных террористических организаций».

Утверждается также, что гражданку Германии ранее использовали в качестве дроппера при осуществленни мошеннических схем. Задержанные якобы признались, что взяли взрывчатку из тайников, оборудованных спецслужбами Украины. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 3 ст. 30, п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ).

