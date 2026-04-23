Минюст США переводит марихуану из категории тяжелых наркотиков в менее опасную

Минюст США объявил о смягчении ограничений на марихуану и начале процедуры ее перевода в менее строгую наркотическую категорию, что станет одним из крупнейших изменений в федеральной наркополитике за последние десятилетия, сообщает Reuters.

Медицинская марихуана, одобренная на уровне штатов, будет переведена из первого списка — куда входят вещества с высоким потенциалом злоупотребления, такие как героин, — в третий, который объединяет препараты с умеренным или низким риском зависимости: например, обычные обезболивающие, кетамин и тестостерон. Туда же переместятся препараты на основе марихуаны, одобренные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш заявил, что ведомство также ускорит более широкую процедуру реклассификации всех видов использования психоактивного растения. Ожидается, что это снизит барьеры для научных исследований, облегчит налоговую нагрузку на компании и упростит им доступ к финансированию. «Это решение открывает возможности для изучения безопасности и эффективности вещества, что в итоге обеспечит пациентам более качественную помощь, а врачам — более надежную информацию», — сказал Бланш.

Акции компаний каннабис-отрасли — Canopy Growth, Tilray Brands, Trulieve Cannabis и других — выросли после объявления на 6–13%. Легальные продажи марихуаны в США в 2026 году, по оценкам исследовательской компании BDSA, превысят $47 млрд. При этом марихуана остается наиболее распространенным нелегальным наркотиком в стране и мире. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ее употребляет почти каждый пятый американец.

Этот шаг стал следствием декабрьского указа президента Дональда Трампа, предписавшего Министерству юстиции ослабить ограничения на марихуану. Слушания по реклассификации запланированы на 29 июня. Ранее аналогичную процедуру инициировала администрация Байдена, однако завершить ее не успела, и Агентство по борьбе с наркотиками (DEA) при Трампе свернуло ту попытку.

Смягчение политики в отношении каннабиса охватывает не только США. В мае 2024 года президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал закон, декриминализирующий употребление и хранение каннабиса для взрослых в частных целях. До этого аналогичные законы в разные годы приняли Уругвай, Канада, Мальта, Люксембург и Германия.