ЕС ввел санкции против Тимати

Евросоюз ввел санкции против российского певца и предпринимателя Тимура Юнусова (Тимати). Соответствующее решение принято в рамках 20-го пакета ограничений ЕС.

В обосновании указано, что Юнусов поддерживает агрессивную войну России против Украины, в том числе распространяет пропагандистские нарративы Кремля и символику так называемой «специальной военной операции», а также заявлял о готовности лично участвовать в боевых действиях.

ЕС также отмечает, что артист поддержал аннексию Крыма и участвовал в пропагандистских мероприятиях, включая митинг-концерт «Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа президента!» в Москве в марте 2022 года. Кроме того, он принимал участие в публичных мероприятиях в Крыму после его аннексии.

В документе подчеркивается, что Юнусов выражал поддержку Владимиру Путину, участвовал в его избирательных кампаниях и был доверенным лицом президента. В связи с этим Евросоюз считает, что Тимур Юнусов поддерживает действия и политику, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также ее безопасность.

Санкции Евросоюза обычно предусматривают заморозку активов на территории объединения и запрет на въезд в страны ЕС.

