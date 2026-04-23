Сейм Литвы проголосовал за создание военного полигона в Сувалкском коридоре

Парламент Литвы одобрил закон о создании военного учебного полигона Капчяместис в Лаздияйском районе на юге страны, сообщает LRT. За проголосовали 105 депутатов, против — 12, четверо воздержались. Закон передан на подпись президенту.

Министерство обороны сообщило, что владельцы земельных участков в зоне будущего полигона получат уведомления в ближайшее время. Предложения о компенсации планируется направить до начала следующего года, выплаты завершить — к середине 2027 года. Военные учения на территории полигона начнутся в 2028 году, стрельбища оборудуют к 2030 году. Объект рассчитан на проведение учений бригадного уровня — одновременно там смогут проходить подготовку от 3500 до 4000 военнослужащих.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что полигон необходим для подготовки национальной дивизии и приема немецкой бригады, постоянно размещенной в стране. Минобороны обосновывает выбор места стратегическим расположением: полигон создается вблизи Сувалкского коридора — узкой полосы суши между Беларусью и российским Калининградом, которую военные аналитики считают одним из наиболее уязвимых участков восточного фланга НАТО. Полигон займет около 14 600 гектаров, на которых сейчас находится почти 2 тысячи частных участков — преимущественно лесных угодий. Компенсация за жилые строения составит свыше €51 тысячи, за сельскохозяйственные, лесные или коммерческие участки — свыше €5000.

Отмечается, что решение властей вызвало протесты. В четверг перед зданием Сейма собрались около 100 человек с литовскими флагами и плакатами. Один из участников акции, пенсионер Освалдас, назвал строительство полигона «преступлением против природы». Другая участница протеста, Зита, приехавшая из Кайшядориса, заявила, что проект продиктован коммерческими интересами, а не соображениями безопасности. Акцию организовало движение «За леса Литвы» — неделей ранее у Сейма прошел аналогичный митинг, собравший около 300 человек.

В марте сообщалось, что правительство Литвы одобрило законопроект о полигоне и обратилось в Сейм с просьбой рассмотреть его в ускоренном порядке. Тогда же власти объяснили выбор места угрозой со стороны России и необходимостью укрепить оборону восточного фланга НАТО в районе Сувалкского коридора — единственного сухопутного маршрута, связывающего балтийские страны с остальной территорией ЕС.