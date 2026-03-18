Литва одобрила создание военного полигона в Сувалкском коридоре — в 10 км от границы Беларуси

Правительство Литвы утвердило проект закона о создании военного полигона в районе Капчяместиса — на юге страны, у границы с Польшей и примерно в 10–11 км от стыка границ Литвы, Беларуси и Польши. Окончательное решение должен принять Сейм, при этом Минобороны просит рассмотреть инициативу в срочном порядке.

Планируется, что полигон займет около 14,4 тысячи гектаров. Там смогут одновременно проходить подготовку до 3,5–4 тысяч военнослужащих. Крупные учения предполагается проводить до пяти раз в год, помимо этого, запланированы регулярные тренировки меньшего масштаба. Власти также рассчитывают на проведение совместных учений с польскими военными.

Проект предусматривает не только создание полигона, но и отдельной военной учебной территории. Власти Литвы объясняют необходимость строительства планами к 2030 году сформировать национальную дивизию, а также ростом числа союзнических войск НАТО в стране. На полигоне планируется отрабатывать сценарии развертывания, перемещения и снабжения войск, максимально приближенные к реальным условиям возможного конфликта.

«Угроза, которую Россия представляет для Европы, и необходимость обеспечить боеготовность литовских вооруженных сил заставляют нас принимать принципиальные меры по укреплению национального оборонного потенциала. Создание полигона в Сувалкском коридоре, имеющем стратегическое значение для восточного фланга НАТО, необходимо не только для удовлетворения потребности в площадях, необходимых для подготовки военнослужащих, но и для укрепления обороноспособности этого региона»,

— заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Капчяместис находится в районе Сувалкского коридора — стратегического участка между Литвой и Польшей, который является единственным сухопутным маршрутом, связывающим страны Балтии с остальной территорией ЕС и НАТО. Одновременно это минимальное расстояние между Беларусью и Калининградской областью России — около 65 километров по прямой. Через эту территорию проходит кратчайший потенциальный путь, который в случае конфликта мог бы соединить российский эксклав с территорией Беларуси.

Поэтому данный район считается одним из наиболее уязвимых на восточном фланге НАТО: в случае его блокирования страны Балтии оказались бы фактически отрезаны от союзников по суше. Создание полигона в этой зоне литовские власти напрямую связывают с необходимостью усилить оборону на фоне угрозы со стороны России.

