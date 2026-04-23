В Минприроды Дагестана прошли обыски после наводнения

В Дагестане в Министерстве природных ресурсов и ФГБУ «Управление Дагмелиоводхоза» прошли обыски. Об этом пресс-служба СК РФ сообщила ТАСС.

«В рамках расследования уголовного дела проведены обыски в служебных помещениях ФГБУ „Управление Дагмелиоводхоза” Республики Дагестан, а также в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. В ходе следственных действий изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 2009-го по март 2026 года должностные лица администрации городского округа «город Махачкала», а также других уполномоченных органов, незаконно оформляли права собственности на земельные участки, расположенные в границах водоохранной зоны и русла реки, где запрещено капитальное строительство. Кроме того, они выдавали разрешения на возведение многоквартирных домов, которые впоследствии были признаны недействительными. Несмотря на вступившие в силу судебные решения о признании этих объектов самовольными постройками и их сносе, строительство не было остановлено, а меры по демонтажу так и не были приняты.

Следствие также установило, что на этих участках было засыпано русло реки, что препятствовало его очистке и свободному течению воды. Недостаточный контроль со стороны ответственных органов, как отмечается, способствовал возникновению угрозы подтопления прилегающих территорий. В результате действий и бездействия должностных лиц были существенно нарушены права и законные интересы граждан, а также охраняемые законом интересы общества и государства, заявили в СК.

5 апреля в Дагестане прорвало дамбу на Геджухском водохранилище, из-за чего погибли несколько человек и сотни домов были затоплены. Еще в 2006 году это водохранилище признали опасным, а его состояние — неудовлетворительным.



Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура установила, что собственник и организации, использующие комплекс Геджухского водохранилища в Дагестане, не обеспечили безопасность эксплуатации, что привело к прорыву дамбы.

В республике завели уголовное дело по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (до 7 лет колонии) и «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» (до 5 лет колонии). 11 апреля был задержан инженер организации, отвечающей за безопасность эксплуатации гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища. Также был задержан ее генеральный директор.