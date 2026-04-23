118

 

 

 

 

 

В Минприроды Дагестана прошли обыски после наводнения

The Insider
Канал СК РФ в Мах / Скриншот

В Дагестане в Министерстве природных ресурсов и ФГБУ «Управление Дагмелиоводхоза» прошли обыски. Об этом пресс-служба СК РФ сообщила ТАСС. 

«В рамках расследования уголовного дела проведены обыски в служебных помещениях ФГБУ „Управление Дагмелиоводхоза” Республики Дагестан, а также в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. В ходе следственных действий изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 2009-го по март 2026 года должностные лица администрации городского округа «город Махачкала», а также других уполномоченных органов, незаконно оформляли права собственности на земельные участки, расположенные в границах водоохранной зоны и русла реки, где запрещено капитальное строительство. Кроме того, они выдавали разрешения на возведение многоквартирных домов, которые впоследствии были признаны недействительными. Несмотря на вступившие в силу судебные решения о признании этих объектов самовольными постройками и их сносе, строительство не было остановлено, а меры по демонтажу так и не были приняты.

Следствие также установило, что на этих участках было засыпано русло реки, что препятствовало его очистке и свободному течению воды. Недостаточный контроль со стороны ответственных органов, как отмечается, способствовал возникновению угрозы подтопления прилегающих территорий. В результате действий и бездействия должностных лиц были существенно нарушены права и законные интересы граждан, а также охраняемые законом интересы общества и государства, заявили в СК.

5 апреля в Дагестане прорвало дамбу на Геджухском водохранилище, из-за чего погибли несколько человек и сотни домов были затоплены. Еще в 2006 году это водохранилище признали опасным, а его состояние — неудовлетворительным.

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура установила, что собственник и организации, использующие комплекс Геджухского водохранилища в Дагестане, не обеспечили безопасность эксплуатации, что привело к прорыву дамбы.

В республике завели уголовное дело по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (до 7 лет колонии) и «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» (до 5 лет колонии). 11 апреля был задержан инженер организации, отвечающей за безопасность эксплуатации гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища. Также был задержан ее генеральный директор.

Статьи по теме

Популярное

  1. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  2. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  3. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Коктейль Бортникова. Как отравители из Второй службы ФСБ связаны с российской допинговой программой

