Пожилые матери Вайно и Мантурова получили миллиарды на займах оборонной группе — «Важные истории»

Матери главы администрации президента РФ Антона Вайно и первого вице-премьера Дениса Мантурова получили миллиарды рублей, кредитуя российскую группу оборонных компаний, выяснили «Важные истории».

Речь идет о «Сфере», которая владеет рядом предприятий, выпускающих комплектующие и авионику для вертолетов и самолетов. Как отмечают авторы, сейчас в ее отчетности нет данных о том, где именно она владеет долями. Однако группа по-прежнему выдает займы нескольким оборонным компаниям, в том числе разработчику микросхем НПЦ ЭЛВИС, производителю авиационных агрегатов АКБ «Кристалл» и гидроакустической аппаратуры для военно-морской техники НПП АМЭ.

По данным издания, вскоре после начала полномасштабной российско-украинской войны 89-летняя Тамара Мантурова одолжила «Сфере» 1,3 млрд рублей. Благодаря этому за несколько лет она получила более 3,2 млрд в виде возврата долга и накопившихся процентов. Кредитором группы компаний на 450 млн рублей в марте 2022-го стала и 74-летняя Татьяна Ежевская. Уже в следующем году она получила 525 млн возврата с процентами.

Почти 2 млрд рублей пенсионерки также получили в результате цессии, обнаружили расследователи в документации «Сферы». Кто именно передал право требования долга, официально не раскрывается, но в 2023 году крупнейшим получателем долговых выплат от группы была кипрская Seriatica Consultants. Конечный бенефициар компании неизвестен, однако в ее отчетах упоминаются фирмы, которые связаны с группой «Алор» российского миллиардера Анатолия Гавриленко.

Мантурова и Ежевская уже были связаны: ранее они вместе владели компанией «Комплекс-стройматериалы-Овражки», входящей в группу «Трасса».