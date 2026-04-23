Кокаин ускорил миграцию атлантического лосося — исследование

Ученые обнаружили, что под воздействием кокаина атлантический лосось (Salmo salar) меняет свое поведение — а именно, мигрирует быстрее и на бóльшие расстояния. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Current Biology. Исследование возглавляли двое экспертов в области поведенческой экологии из Шведского университета сельскохозяйственных наук.

Чтобы имитировать воздействие загрязненной кокаином воды на организм, ученые имплантировали в двухлетних атлантических лососей, взятых из рыбного хозяйства, небольшие устройства, которые медленно высвобождают химические вещества в дозе, эквивалентной той, какую рыба получает в воде с относительно высоким содержанием наркотика.

Первой группе из 35 лососей установили импланты с кокаином, вторая получила бензоилэкгонин — основной метаболит (продукт распада) кокаина, наконец, рыбам из третьей, контрольной группы установили импланты без каких-либо веществ. Затем всех лососей выпустили в озеро в Швеции и наблюдали за ними два месяца. Оказалось, что рыбы, подвергшиеся воздействию бензоилэкгонина, за неделю проплывали почти в два раза большее расстояние, чем лососи из контрольной группы.

К концу эксперимента рыбы из контрольной группы поселились примерно в 20 км от места выпуска. Лососи, получавшие кокаин, оказались немного дальше, а вот те, что подверглись воздействию бензоилэкгонина, переместились на 32 км.

То, что эффект от метаболита оказался более выражен по сравнению с непосредственно кокаином, согласуется с более ранними лабораторными исследованиями, которые показали, что бензоилэкгонин дольше сохраняется в организме рыб. В исследовании отмечается, что кокаин и его метаболиты все чаще находят в водоемах по всему миру. «Хотя предыдущие исследования показали, что эти вещества могут влиять на функции мозга и поведение диких животных, эти исследования проводились исключительно в лабораторных условиях. Таким образом, влияние загрязнения кокаином на поведение животных в дикой природе остается неизвестным», — пишут авторы.