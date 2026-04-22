Meta устанавливает программу слежки за работой сотрудников на их компьютеры, чтобы те обучали своих ИИ-заменителей — Reuters

Meta установит на рабочие компьютеры своих американских сотрудников программу слежки, которая будет фиксировать движения мыши, клики и нажатия клавиш. Все собранные данные пойдут на обучение ИИ-моделей компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние служебные записки.

Программа называется Model Capability Initiative (MCI). Помимо записи действий пользователя, она будет периодически делать снимки их экранов. Инструмент запустят только в рабочих приложениях и на связанных с работой сайтах. Цель, по данным агентства, — улучшить ИИ-модели в тех областях, где они пока плохо копируют поведение человека за компьютером. Например, это выбор элементов из выпадающих меню или использование горячих клавиш. Технический директор компании Эндрю Босворт заявил, что сотрудники не смогут отказаться от установки инструмента на рабочий ноутбук.

Представитель Meta Энди Стоун подтвердил, что данные MCI будут использоваться исключительно для обучения моделей и не станут применяться для оценки эффективности сотрудников. Он также упомянул наличие мер защиты «конфиденциального контента», не уточнив, какие именно данные будут исключены из сбора. По словам Стоуна, для обучения ИИ-агентов, которые должны помогать людям выполнять задачи на компьютере, моделям нужны реальные примеры взаимодействия человека с интерфейсом.

Внедрение этой системы происходит на фоне масштабной перестройки компании под нужды ИИ. Meta планирует уволить 10% персонала по всему миру начиная с 20 мая и рассматривает дополнительные сокращения до конца года. Как пишет Reuters, внутри компании активно стирается граница между профессиями в пользу универсального звания AI builder — «ИИ-строитель». Эксперты в области права, опрошенные агентством, обращают внимание, что подобный мониторинг переносит уровень слежки, который прежде был уделом курьеров и фрилансеров, на офисных сотрудников. В США федерального запрета на такую практику нет, в Европе она, как отмечается, нарушала бы GDPR, а в ряде стран — например, в Италии — прямо запрещена законом.

Ранее сообщалось, что в Китае руководители технологических компаний всё активнее требуют от работников фиксировать собственные рабочие процессы, чтобы воспроизвести их с помощью ИИ, и это вызывает волну тревоги среди персонала.

