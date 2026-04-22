Deutsche Telekom и T-Mobile планируют слияние, которое станет крупнейшим в истории сделок такого типа — Bloomberg

Deutsche Telekom и T-Mobile ведут переговоры о слиянии, которое способно стать крупнейшим в истории публичных сделок такого типа. По данным Bloomberg, немецкая компания, которая уже владеет 53% американского оператора, рассматривает создание единой холдинговой структуры, которая выкупит акции обеих компаний.

Речь идет о холдинге, зарегистрированном, предположительно, за пределами Германии — в одной из европейских юрисдикций. Он получил бы листинг на американской и одной из крупных европейских бирж. Совокупная рыночная капитализация двух компаний составит около $349 млрд — Deutsche Telekom оценивается примерно в $149 млрд, T-Mobile — в $215 млрд. Это превысит капитализацию нынешнего лидера мировой телекоммуникационной отрасли — China Mobile, — чья стоимость составляет около $234 млрд.

Сделка, впрочем, как отмечается, сталкивается с серьезными препятствиями. Немецкое правительство и государственный банк KfW в совокупности контролируют около 28% Deutsche Telekom — это дает им решающий голос при любых корпоративных изменениях. Председатель судебного комитета Палаты представителей США Джим Джордан уже заявил, что американская сторона будет изучать детали возможной сделки. Для продвижения вперед Deutsche Telekom, по данным источников, возможно, придется взять на себя обязательства по сохранению крупной базы в Германии и значительным инвестициям в американскую инфраструктуру.

Аналитики Citigroup предупреждают, что акционеры T-Mobile вряд ли поддержат сделку без существенной премии: немецкая компания и без того занижает стоимость своих европейских активов относительно американских, и акционеры могут не увидеть смысла в объединении. New Street Research, в свою очередь, считает, что слияние может открыть дорогу к крупным поглощениям в США без размывания доли Deutsche Telekom.

Deutsche Telekom впервые вышла на американский рынок в 2001 году, купив оператора VoiceStream Wireless за $56 млрд и переименовав его в T-Mobile. После нескольких лет убытков компания провела обратное слияние T-Mobile с MetroPCS в 2013 году, а затем постепенно наращивала долю в американском бизнесе. Сегодня T-Mobile — второй по величине оператор мобильной связи в США, а его капитализация превышает капитализацию материнской компании.