Мюнстерский университет открывает первый в Германии факультет исламской теологии

В Мюнстерском университете с 1 июля 2026 года откроется первый в Германии факультет исламской теологии. Он создан на базе существовавшего с 2012 года Центра исламской теологии, который теперь упраздняется. Новый факультет стал шестнадцатым в структуре университета.

Деканом-основателем назначен профессор Мухамад Хорчиде, заведующий кафедрой исламского религиозного образования с 2010 года. Преподавание начнется с зимнего семестра 2026–2027 года — восемь профессоров будут вести курсы по исламской философии, социальной работе и другим направлениям. Сейчас на соответствующих программах университета учится около 450 студентов.

По сравнению с прежним статусом Центра факультет получает значительно бóльшую самостоятельность — он сможет формировать учебные программы, выстраивать исследовательский профиль, разрабатывать экзаменационные регламенты, а также присваивать степени кандидата и доктора наук. Первый выборный совет факультета сформируют в летнем семестре 2027 года.

Факультет исламской теологии войдет в новый «Кампус теологии и религиоведения», который объединит его с уже существующими в университете евангелическим и католическим факультетами. На территории кампуса разместится одна из крупнейших в мире научных библиотек по теме религии. Ректор университета Йоханнес Вессельс назвал открытие факультета «вехой для исламской теологии» и призывом к большей общественной терпимости.

