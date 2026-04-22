Связанного с Кремлем молдавского миллиардера Владимира Плахотнюка приговорили в Кишиневе к 19 годам

Суд в Кишиневе приговорил к 19 годам лишения свободы бывшего лидера Демократической партии Молдовы, миллиардера Владимира Плахотнюка, сообщает NewsMaker.md. Его признали виновным в банковском мошенничестве, организации преступной группировки и отмывании денег. Обвинение запрашивало 25 лет лишения свободы.

«Команда защиты Владимира Плахотнюка категорически отвергает вынесенный сегодня приговор и считает его глубоко незаконным, явно необоснованным и несовместимым с минимальными стандартами справедливого судебного разбирательства», — заявил адвокат Лучиан Рогак.

Защита намерена подать апелляцию на приговор.

Расследование еще трех уголовных дел, возбужденных в отношении Плахотнюка, продолжается.

Плахотнюк был задержан по запросу Молдовы в Афинах в июле 2025 года при попытке вылететь в Дубай. В сентябре власти Греции экстрадировали его в Кишинев. На родине бизнесмен обвинялся в хищении $1 млрд из банковской системы страны в 2014 году, а также в отмывании коррупционных российских денег — $20 млрд — через «молдавский ландромат». Это схема отмывания преступных доходов, в которой участвовали банки России, Молдовы и стран Балтии. По ней в Россию вывели $22 млрд через госучреждения Молдовы, которые были под контролем Плахотнюка, занимавшего тогда должность вице-председателя молдавского парламента.

Россия, где в отношении Плахотнюка было возбуждено уголовное дело об отмывании денег, также требовала экстрадиции Плахотнюка. Власти Молдавии считали, что Москва направила свой запрос для того, чтобы спасти олигарха от выдачи в Кишинев. Как выяснил The Insider, Плахотнюк регулярно ездил в Россию по документам на имя Михаила Таушанова (при задержании у него изъяли украинский, российский и болгарский паспорта на это имя). Олигарх не просто бывал в Москве, но и встречался там с высокопоставленными чиновниками, например, с замглавы АП Дмитрием Козаком.

Как следовало из прослушек разговоров Владислава Дарвая, который с 2019-го по сентябрь 2024-го был торговым представителем России в Молдове, Козак и Плахотнюк обсуждали возможность возвращения последнего в политическую жизнь Молдовы, а в дальнейшем планировалась встреча Плахотнюка с Путиным.