Число крупных российских компаний с долгами перед налоговой выросло в полтора раза — исследование

Число налоговых должников среди российских компаний с выручкой от 2 млрд рублей за последний год выросло в полтора раза (на 47%). Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование «Актион Бухгалтерии» (входит в медиакомпанию «Актион»).

Общее число крупных компаний, имеющих задолженности по налогам свыше 10 тысяч рублей, превысило 156 тысяч. При этом у трети из них задолженность не превышает 100 тысяч рублей. Больше всего должников в торговле и строительстве. Заметно (на 25%) выросло число должников в здравоохранении, автопроизводстве, гостиничном бизнесе и кинопроизводстве.

Аналитики отмечают также, что «проблема налоговых долгов смещается от „нулевок” <зарегистрированных фирм, которые фактически не ведут деятельности — The Insider> к реально работающему бизнесу», более того, чем крупнее компании, тем сильнее рост задолженностей.

Опрошенные Forbes эксперты говорят, что долги у компаний возникают вследствие налоговых проверок, доначислений после дробления бизнеса, оспаривания работы с контрагентами (разрывы по НДС) или резких кассовых разрывов (например, если компания не смогла единовременно выплатить авансовые платежи по налогу на прибыль). Кроме того, российский бизнес, в том числе крупный, сейчас работает в режиме жесткой экономии из-за недостатка оборотных средств, дорогих кредитов и в целом неблагоприятной ситуации в экономике.

В 2025 году налог на прибыль вырос с 20 до 25%, НДС с 2026 года увеличился с 20 до 22%. Эксперты также указывают на усиление контроля со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС).