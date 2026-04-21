ЕС не поддержал приостановку соглашения об ассоциации с Израилем — Reuters

Страны Евросоюза не смогли согласовать приостановку соглашения об ассоциации с Израилем, несмотря на призывы ряда государств ужесточить политику в отношении Иерусалима. Об этом сообщает Reuters по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

С инициативой выступили Испания, Ирландия и ряд других стран, указав на ситуацию в Газе, расширение израильских поселений на Западном берегу и закон о смертной казни. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что «сегодня доверие Европы под угрозой» и призвал обсудить приостановку соглашения, действующего с 2000 года.

Однако, как сообщила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, достаточной поддержки эта инициатива не получила. По ее словам, позиции стран-членов не изменились и консенсуса по приостановке соглашения нет, хотя обсуждение отношений с Израилем продолжится.

Против жестких мер выступила Германия. Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль заявил, как сообщает dpa, что масштабные санкции, включая отмену торговых преференций, являются «неуместными». При этом он подчеркнул необходимость «критического и конструктивного диалога» с Израилем и отметил, что ожидает от израильских властей более решительных действий против насилия со стороны поселенцев.

Вадефуль также указал на обеспокоенность Берлина введением смертной казни и ситуацией на Западном берегу, подчеркнув, что аннексия этой территории недопустима. Похожие опасения высказывали и другие министры, хотя их подходы к возможным мерам различаются.

Еврокомиссия еще в сентябре предлагала частично приостановить торговые положения соглашения, затрагивающие экспорт Израиля на сумму около €5,8 млрд. Для такого решения требуется квалифицированное большинство стран ЕС, тогда как полная приостановка соглашения возможна только при единогласии всех государств союза.

ЕС остается крупнейшим торговым партнером Израиля: объем торговли товарами в 2024 году составил €42,6 млрд. Параллельно в Брюсселе обсуждаются точечные санкции против радикальных поселенцев и отдельных израильских министров, однако для их принятия также требуется единогласная поддержка.

Франция и Швеция предложили компромиссный вариант — ограничить торговлю с израильскими поселениями на палестинских территориях, включая введение пошлин и усиление контроля импорта. Пока неясно, сможет ли эта инициатива получить необходимую поддержку.