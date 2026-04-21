Площадь нового загрязнения Черного моря за неделю достигла 1000 км² — Greenpeace

Суммарная площадь нефтяного загрязнения в Чёрном море за неделю достигла минимум 1000 км². Об этом The Insider сообщили аналитики Greenpeace в Центральной и Восточной Европе, проанализировав спутниковые данные.

Речь идет о следах, распространившихся после разлива топлива, зафиксированного 13 апреля в районе Анапы и западнее, а также после недавних ударов по морскому нефтяному терминалу в Туапсе. По оценке экологов, загрязнение постепенно увеличивалось и распространялось под воздействием течений и ветра.