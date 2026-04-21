Площадь нового загрязнения Черного моря за неделю достигла 1000 км² — Greenpeace

Суммарная площадь нефтяного загрязнения в Чёрном море за неделю достигла минимум 1000 км². Об этом The Insider сообщили аналитики Greenpeace в Центральной и Восточной Европе, проанализировав спутниковые данные.
Речь идет о следах, распространившихся после разлива топлива, зафиксированного 13 апреля в районе Анапы и западнее, а также после недавних ударов по морскому нефтяному терминалу в Туапсе. По оценке экологов, загрязнение постепенно увеличивалось и распространялось под воздействием течений и ветра.
11 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в 11 км от побережья Анапы обнаружено пятно нефтепродуктов. В оперштабе предположили, что загрязнение могло возникнуть после атак беспилотников по судам в Чёрном и Азовском морях.
В тот же день, вечером 11 апреля, власти региона сообщили об обнаружении более 200 погибших и загрязненных нефтепродуктами птиц на побережье за двое суток. Однако утром 13 апреля это сообщение было удалено из Telegram-канала оперативного штаба.
Власти утверждают, что причиной разливов могут быть атаки украинских беспилотников по танкерам и нефтяной инфраструктуре.