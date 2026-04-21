Новости

Площадь нового загрязнения Черного моря за неделю достигла 1000 км² — Greenpeace

Суммарная площадь нефтяного загрязнения в Чёрном море за неделю достигла минимум 1000 км². Об этом The Insider сообщили аналитики Greenpeace в Центральной и Восточной Европе, проанализировав спутниковые данные.

Речь идет о следах, распространившихся после разлива топлива, зафиксированного 13 апреля в районе Анапы и западнее, а также после недавних ударов по морскому нефтяному терминалу в Туапсе. По оценке экологов, загрязнение постепенно увеличивалось и распространялось под воздействием течений и ветра.

11 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в 11 км от побережья Анапы обнаружено пятно нефтепродуктов. В оперштабе предположили, что загрязнение могло возникнуть после атак беспилотников по судам в Чёрном и Азовском морях.

В тот же день, вечером 11 апреля, власти региона сообщили об обнаружении более 200 погибших и загрязненных нефтепродуктами птиц на побережье за двое суток. Однако утром 13 апреля это сообщение было удалено из Telegram-канала оперативного штаба.

Власти утверждают, что причиной разливов могут быть атаки украинских беспилотников по танкерам и нефтяной инфраструктуре.

Статьи по теме

Популярное

  1. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  2. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  3. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Коктейль Бортникова. Как отравители из Второй службы ФСБ связаны с российской допинговой программой

