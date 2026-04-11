В Черном море зафиксировано новое загрязнение: к мазуту добавилось пальмовое масло. Волонтеры чистят километры побережья и спасают птиц

В Темрюкском районе Краснодарского края волонтеры очищают берег Черного моря не только от мазута, но теперь и от пальмового масла. 6 апреля СМИ писали, что выбросы пальмового масла обнаружены на Бугазской косе — между станицей Благовещенской и поселком Волна.

Поначалу считали, что «белым мазутом», как стали называть вещество местные жители, мог быть сорбент или парафин. Но впоследствии в оперативном штабе Краснодарского края заявили, что на берег, по предварительным данным, выбросило пальмовое масло.

Плотные пласты масла смешались с грунтом и мазутом, разлившимся из-за аварии 2024 года с двумя танкерами в Керченском проливе. За почти два месяца волонтерам удалось привести в порядок около двух километров побережья. По словам руководителя штаба «Дельфины» Александра Кирпы, всего загрязнено еще около 10 километров берега, а также участки в районе Керченского пролива.

В Кубанском казачьем центре «Баско» активистам рассказали, что

«в результате пожара и разрушения резервуаров и складов произошли выбросы огромного количества загрязняющего вещества „жировая смесь“ (пальмовое масло). В условиях низких температур февраля-марта пальмовое масло образовало плотные, вязкие пласты, которые при контакте с прибрежным грунтом и остаточным мазутным загрязнением создали устойчивый токсичный конгломерат».

Экологи и волонтеры бьют тревогу, называя происходящее необъявленной чрезвычайной ситуацией техногенного характера, говорит Кирпа. Уборка, по его словам, ведется вручную, так как техника не может добраться до труднодоступных участков с обрывами и утесами. От новых загрязнений снова страдают птицы, которых по-прежнему массово привозят в реабилитационный центр «Жемчужная». Там говорят о нехватке людей для ухода за животными — «мыть, кормить, убираться», — а также о дефиците средств на пеленки, корм и коробки.

Откуда могло появиться пальмовое масло в Черном море

Как сообщил The Insider морской эксперт на условиях анонимности, пальмовое масло обычно перевозится танкерами-продуктовозами — судами для наливных грузов, которые используются и для растительных масел.

В Черном море ранее фиксировались атаки на суда такого типа. В декабре 2025 года у берегов Турции был атакован танкер Midvolga 2 (IMO: 9735139), следовавший в Грузию с грузом подсолнечного масла. По данным Росморречфлота, судно получило незначительные повреждения надстройки, при этом утечки зафиксировано не было. Сообщалось, что атака была совершена украинскими беспилотниками.

Эколог Татьяна Трибрат допускает, что загрязнение могло возникнуть после аварии в порту Тамань, где осуществляется перевалка пищевых и растительных масел. Руководство компании ЭФКО, занимающейся перевалкой пальмового масла в порту Тамань, отрицает свою причастность к загрязнению. Сырье поступает туда из африканских стран.

«Порт Тамань работает в штатном режиме и никогда не осуществляет сбросов сырья в акваторию. Причина выброса должна быть установлена в результате независимого расследования с привлечением экологов и контрольно-надзорных ведомств», — сообщили «„КП“-Кубань» в пресс-службе ЭФКО.

В то же время директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов, ссылаясь на знакомых сотрудников порта, в комментарии ТАСС утверждает, что утечек в Тамани не зафиксировано.

«По неподтвержденным данным, некое судно очистило свои цистерны в нейтральных водах напротив Бугазской косы. Обращаемся сейчас ко всем неравнодушным людям с просьбой предоставить информацию об этом судне», — сказал Пукалов.

Речь идет об очистке резервуаров танкера после завершения «пальмового» груза. После разгрузки в трюмах и цистернах остаются остатки масла, и чтобы подготовить емкости под следующий груз, их нужно промыть. Промывку по правилам положено делать в порту со специальной утилизацией сточных вод — это дорого и долго. Поэтому недобросовестные судовладельцы выходят в нейтральные воды (где юрисдикция прибрежных государств не действует) и промывают прямо в море.

Эколог Евгений Симонов, с которым поговорило издание «Кедр», отмечает, что подобные выбросы десятилетиями фиксируются, например, на берегах Ла-Манша, где они так же наносят вред животным.

«Там считается, что это незаконная промывка трюмов после отгрузки прямо в море. Но могут быть и утечки при перегрузке», — рассказывает эколог.

Ранее пальмовое масло уже выбрасывало на побережье Кубани — в апреле 2025 года. Тогда природоохранная прокуратура проводила проверку, однако причины загрязнения так и не были названы.

В апреле 2025 года пальмовое масло слили при разгрузке иностранного судна

и у берегов Одесской области — в порту акватории морского порта «Южный». В Черное море попало 7,2 тонны загрязняющего вещества, морской среде был нанесен значительный ущерб.