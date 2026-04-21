Чеченский дезертир, проживший 4 месяца в транзитной зоне аэропорта Астаны, смог вылететь в Армению

Чеченец Зелимхан Муртазов, дезертировавший с войны в Украине и «застрявший» в транзитной зоне аэропорта Астаны еще в конце прошлого года, смог вылететь в Армению в день запуска прямых рейсов между Астаной и Ереваном. В аэропорту Звартнотц его допрашивали в течение трех-четырех часов, но затем пропустили в страну. Об этом сообщает «Вот Так» со ссылкой на брата Муртазова — Турпала.

«Думаю, понятно, как Зелимхан чувствует себя после четырех месяцев в транзитке. Он говорит, что привыкает к обычной жизни. Сидит под солнцем, подшучивает, что берет витамин D», — сказал Турпал. Он добавил, что в Армении может быть небезопасно, напомнив об убийстве Айшат Баймурадовой, совершенном осенью прошлого года.

В транзитной зоне астанинского аэропорта Муртазов жил с 26 декабря 2025 года. Казахстанские власти отказали ему во въезде, сославшись на то, что он может представлять угрозу национальной безопасности, и не приняли запрос об убежище, поскольку формально он не находился на территории страны. В январе Зелимхан попытался вылететь в Турцию, но турецкие пограничники заявили, что его загранпаспорт поддельный, изъяли его и отправили Муртазова обратно. Казахстан настаивал на его депортации в Кыргызстан, где ему угрожала выдача в Россию. В аэропорту Муртазову пришлось обходиться практически без душа, нормального места для сна и доступа к свежему воздуху. С одеждой, деньгами и едой ему помогали местные мусульмане.