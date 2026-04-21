РБК: Минпромторг определился с размером техсбора на смартфоны и ноутбуки. «Бизнесу стоит готовиться к новым проверкам» — экономист

Минпромторг определился с размером технологического сбора с продажи гаджетов, который планирует ввести в сентябре. Как пишет РБК со ссылкой на документы, для смартфонов он составит 250 рублей, ноутбуков — 500, телефонов проводной связи с радиотрубкой — 100, всех остальных телефонных аппаратов — 25. Позже власти намерены расширить список устройств, за которые придется платить сбор.

Вносить его будут производители и поставщики электроники, в том числе индивидуальные предприниматели, для допуска товара к продаже. Им придется подавать уведомление о вводе техники в оборот, после чего ждать, пока система рассчитает сумму сбора. Перевести деньги потребуется в течение 10 рабочих дней. В министерстве журналистам подтвердили, что проект распоряжения правительства уже внесен на рассмотрение.

Участники рынка в свою очередь раскритиковали схему, предложенную Минпромторгом. В Ассоциации компаний интернет-торговли считают более справедливым взимание техсбора после продажи техники, а не при введении ее в оборот.

Идею пересмотреть очередность поддержали в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. Оплата сбора после продажи техники снизит административную и финансовую нагрузку, объяснил представитель РАТЭК Антон Гуськов. Он назвал момент для введения нового сбора «крайне неблагоприятным», так как с начала этого года уже повысили ставку НДС и ввели обязательную маркировку товаров. Ассоциация призвала отложить введение техсбора до сентября 2027 года.

В разговоре с The Insider экономист Максим Блант отметил, что новый сбор обернется для бизнеса дополнительной административной нагрузкой:

«В бухгалтерии появится дополнительный обязательный платеж. Рано или поздно оператор сбора захочет проверить, за каждый ли гаджет ритейлер перечислил деньги. Так что бизнесу, вероятно, стоит готовиться и к дополнительным проверкам — особенно если поступления не оправдают ожиданий Минэкономразвития».

О планах начислять промышленный сбор стало известно летом прошлого года. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Минпромторга Антона Алиханова писала, что за счет собранных таким образом средств планируют создать «специальные фонды, которые будут нацелены на поддержку этих же отраслей». Промышленный сбор, как предполагается, будет аналогичен уже существующему утильсбору на автомобили. Однако если последний, по сути, преследует цель компенсировать расходы на утилизацию автомобилей, то «технологический сбор» станет скорее именно мерой поддержки, отмечали в Минпромторге.