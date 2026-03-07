Минпромторг подготовил законопроект о технологическом сборе на гаджеты

Минпромторг России подготовил законопроект о порядке и сроках уплаты технологического сбора на электронные устройства с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Планируется, что сбор станет стимулом для локализации производства внутри России.

«Введение сбора будет происходить поэтапно, что позволит бизнес-сообществу адаптироваться, а регулятору — сформировать корректный механизм дальнейшей реализации. На первом этапе обязательства по уплате технологического сбора будет распространяться лишь на готовые изделия, такие как ноутбуки, планшеты, смартфоны и светотехническую продукцию», — заявили в пресс-службе ведомства.

Техсбор исчисляется в виде фиксированных ценовых значений за каждую единицу товара в зависимости от его вида и составляющих не более 5 тысяч рублей.

О планах ввести промышленный сбор с техники стало известно летом этого года. Газета «Коммерсантъ» в июле со ссылкой на главу Минпромторга Антона Алиханова писала, что за счет собранных таким образом средств планируют создать «специальные фонды, которые будут нацелены на поддержку этих же отраслей». Промышленный сбор, как предполагается, будет аналогичен уже существующему утильсбору на автомобили. Однако если последний по сути преследует цель компенсации расходов на утилизацию автомобилей, то «технологический сбор» станет скорее именно мерой поддержки, отмечали в Минпромторге.