Бывшего редактора Ura.ru Дениса Аллаярова приговорили к пяти годам колонии по делу о покупке сводок МВД

Суд в Екатеринбурге вынес приговор экс-редактору провластного издания Ura.ru Денису Аллаярову по делу о даче взятки. Его признали виновным в покупке полицейских сводок у своего дяди, который работал полицейским. Об этом пишут «Медиазона» и «Коммерсантъ Урал».

Аллаярова отправили в колонию на пять лет, ему также присудили штраф в размере 1 млн 200 тысяч рублей и запретили заниматься журналистикой в течение четырех лет после освобождения. Именно пять лет лишения свободы для него ранее запрашивала прокурор.

По версии обвинения, журналист заплатил по меньшей мере 120 тысяч рублей в мае 2024 — марте 2025-го за полицейские сводки своему дяде Андрею Карпову. Последний работал в то время начальником уголовного розыска отдела полиции № 10 Екатеринбурга.

Как уточняет «Медиазона», обвинения против Аллаярова строились на показаниях самого Карпова — бывший полицейский в ноябре прошлого года получил четыре года условно. Карпов на суде рассказывал, что пересылал Аллаярову оперативные сводки почти ежедневно, но якобы тогда не знал, для чего они ему нужны. Позже он понял, что они нужны были для публикаций в агентстве, — в письменных показаниях он утверждал, что информация нужна была Аллаярову для «продвижения по карьерной лестнице».

Аллаяров был задержан после обысков в редакции Ura.ru в Екатеринбурге и квартирах сотрудников в начале июня прошлого года. Свою вину в суде он полностью признал.

Группа поддержки редактора утверждала, что силовики оказывали на него давление, требуя дать показания на бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, которые владели информационным агентством Ura.ru, «Корпорацией СТС», «Облкоммунэнерго» и другими компаниями. Суд в итоге конфисковал их коммунальный бизнес, но самого агентства Ura.ru решение не коснулось.